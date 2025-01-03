69 yaşındaki adam şaka bağımlısı oldu: Nadir görülen hastalığın beyindeki hasarı ortaya çıktı

Bir başka dikkat çekici vaka, başından kurşun yarası alan 63 yaşındaki bir adamla ilgili. Sağ frontal lobu ve orbitofrontal korteksi hasar gören bu kişi, geçmişte depresif olmasına rağmen, sürekli neşeli bir tutum sergilemeye başladı ve çevresindekilere sürekli espriler yaptı.