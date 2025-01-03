69 yaşındaki adam şaka bağımlısı oldu: Nadir görülen hastalığın beyindeki hasarı ortaya çıktı
Witzelsucht, nörolojik bir rahatsızlık olarak şaka yapma bağımlılığına neden oluyor. Beyindeki belirli bölgelerde meydana gelen hasarın ardından gelişen bu durum, hastaların kontrol edilemeyen espri yapma isteği duymasına yol açıyor. Uygunsuz zamanlarda bile ortaya çıkan bu davranış, hem hastalar hem de çevreleri için zorlu bir tablo oluşturuyor.
Witzelsucht, ilk kez 1890’da Alman nörolog Hermann Oppenheim tarafından tanımlandı. Kelime kökeni, Almanca’da “şaka” anlamına gelen Witzel ve “bağımlılık” anlamındaki Sucht sözcüklerinden geliyor. Oppenheim, sağ frontal lob hasarının bu sıra dışı davranış değişikliğine neden olduğunu gözlemlemişti.