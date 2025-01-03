6'sı da öksürüğü, balgamı, boğaz ağrısını kökünden kesiyor: Her mutfakta var ve yemeklere ekleniyor
Soğuk algınlığı veya öksürük mü yaşıyorsunuz? Mutfağınızdan biraz baharat alın. Birçok ot ve baharatın, iltihap giderici, bilişsel güçlendirici ve hatta kanserle savaşma etkileri gibi çeşitli olası sağlık yararları vardır. Yemeğinize lezzet katmanın ve cezbedici kokular yaratmanın yanı sıra, sizi hastalıklara karşı da korurlar. İşte kış hastalıklarını önlemek için kış diyetinizin bir parçası olması gereken 6 baharat.
Baharatlar yemeklere eşsiz lezzet ve koku katmasıyla bilinir. Ancak baharatların görevleri bundan daha fazlasıdır. Bazı baharatlar vücut için adeta bir şifa görevi görür.