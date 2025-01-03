6'sı da öksürüğü, balgamı, boğaz ağrısını kökünden kesiyor: Her mutfakta var ve yemeklere ekleniyor

Soğuk algınlığı veya öksürük mü yaşıyorsunuz? Mutfağınızdan biraz baharat alın. Birçok ot ve baharatın, iltihap giderici, bilişsel güçlendirici ve hatta kanserle savaşma etkileri gibi çeşitli olası sağlık yararları vardır. Yemeğinize lezzet katmanın ve cezbedici kokular yaratmanın yanı sıra, sizi hastalıklara karşı da korurlar. İşte kış hastalıklarını önlemek için kış diyetinizin bir parçası olması gereken 6 baharat.

6'sı da öksürüğü, balgamı, boğaz ağrısını kökünden kesiyor: Her mutfakta var ve yemeklere ekleniyor - 1

Baharatlar yemeklere eşsiz lezzet ve koku katmasıyla bilinir. Ancak baharatların görevleri bundan daha fazlasıdır. Bazı baharatlar vücut için adeta bir şifa görevi görür.

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6'sı da öksürüğü, balgamı, boğaz ağrısını kökünden kesiyor: Her mutfakta var ve yemeklere ekleniyor - 2

SAFRAN

Pahalı olmasına rağmen, bu güzel mandalina renkli baharat olmazsa olmazdır. Yemeğinize çarpıcı bir renk tonu vermenin yanı sıra, safran birçok sağlık avantajı sunar.li düzeyde değildir.

6'sı da öksürüğü, balgamı, boğaz ağrısını kökünden kesiyor: Her mutfakta var ve yemeklere ekleniyor - 3

Süt ile karıştırılmış bir tutamı alnınıza uygulamak, soğuk algınlığından anında kurtulmanızı sağlayacaktır. Bu yöntem, soğuk algınlığını tedavi etmenin etkili bir yoludur.

6'sı da öksürüğü, balgamı, boğaz ağrısını kökünden kesiyor: Her mutfakta var ve yemeklere ekleniyor - 4

ZERDEÇAL

Bugün, kurkumin olarak da bilinen zerdeçal, hem mutfak hem de tıbbi amaçlar için en yaygın kullanılan baharatlardan biridir. Laboratuvar çalışmalarına göre zerdeçal, bazı anti-inflamatuar, antioksidan, antibakteriyel, antiviral ve antiparaziter özelliklere sahiptir.

6'sı da öksürüğü, balgamı, boğaz ağrısını kökünden kesiyor: Her mutfakta var ve yemeklere ekleniyor - 5

Araştırmalar, zerdeçalın anti-inflamatuar ve antioksidan özelliklerinin onu bunların hepsinden daha faydalı hale getirdiğini göstermektedir. Zincir kıran bir antioksidan ve anti-inflamatuar baharat olan zerdeçal, vücuttaki toksik serbest radikalleri temizleme yeteneğiyle oksidatif stresi iyileştirir. Zerdeçalın yüksek antioksidan içeriği, vücudun strese verdiği tepkiyi ve serbest radikallerin oluşma olasılığını düşürmeye yardımcı olabilir

6'sı da öksürüğü, balgamı, boğaz ağrısını kökünden kesiyor: Her mutfakta var ve yemeklere ekleniyor - 6

ZENCEFİL

Zencefilin baharatlı aroması hem vücudunuzu hem de tat tomurcuklarınızı ısıtır. Doğal bir mide bulantısı önleyici olan zencefil, sabah ve hareket hastalığını azaltmaya yardımcı olur.

6'sı da öksürüğü, balgamı, boğaz ağrısını kökünden kesiyor: Her mutfakta var ve yemeklere ekleniyor - 7

Anti-inflamatuar özellikleri baş ağrıları ve kas ağrılarıyla savaşırken, balgam söktürücü özellikleri tıkanıklığı ve öksürüğü giderir. Ayrıca zencefil, iltihabı, soğuk algınlığını ve öksürüğü azaltarak mideye ve sindirim sistemine doğal olarak yardımcı olur.

6'sı da öksürüğü, balgamı, boğaz ağrısını kökünden kesiyor: Her mutfakta var ve yemeklere ekleniyor - 8

ÇEMEN OTU

Antiviral özelliklerle dolu olan çemen otu tohumları, boğaz ağrısına ve burun akıntısına neden olan enfeksiyonları ortadan kaldırabilir.

6'sı da öksürüğü, balgamı, boğaz ağrısını kökünden kesiyor: Her mutfakta var ve yemeklere ekleniyor - 9

HİNDİSTAN CEVİZİ

Fırınlanmış ürünlerin, biryanilerin, sakinleştirici çorbaların ve zengin körilerin lezzetini artırmak için bu kızarmış baharatı ekleyin. Bağışıklık sistemi, güçlü antimikrobiyal özellikleriyle güçlendirilir. Kış depresyonunuz, ezilmiş kakule, hindistan cevizi tozu ve birkaç damla balla tatlandırılmış bir fincan sıcak sütle ortadan kalkacaktır.

6'sı da öksürüğü, balgamı, boğaz ağrısını kökünden kesiyor: Her mutfakta var ve yemeklere ekleniyor - 10

TARÇIN

MÖ 2.800'den beri, eski toplumlar tarçını tıbbi amaçlar, mumyalama ve meshetme için kullanmıştır. Antibakteriyel, antioksidan, iltihap giderici, antidiyabetik ve antikarsinojenik bir baharat olan tarçın, binlerce yıl öncesine kıyasla tıpta daha az yaygın olarak kullanılmasına rağmen sayısız sağlık yararı sunmaya devam etmektedir.

2015 Ulusal Tıp Kütüphanesi incelemesine göre tarçın kan şekerini düşürebilir. Çok sayıda küçük randomize kontrollü çalışma, bunun vücuttaki glikoz seviyelerini kontrol etmede önemli olduğunu ileri sürmüştür; ancak bulgular kesin sonuçlara varmak için yeter

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