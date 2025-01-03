6'sı da öksürüğü, balgamı, boğaz ağrısını kökünden kesiyor: Her mutfakta var ve yemeklere ekleniyor

TARÇIN

MÖ 2.800'den beri, eski toplumlar tarçını tıbbi amaçlar, mumyalama ve meshetme için kullanmıştır. Antibakteriyel, antioksidan, iltihap giderici, antidiyabetik ve antikarsinojenik bir baharat olan tarçın, binlerce yıl öncesine kıyasla tıpta daha az yaygın olarak kullanılmasına rağmen sayısız sağlık yararı sunmaya devam etmektedir.

2015 Ulusal Tıp Kütüphanesi incelemesine göre tarçın kan şekerini düşürebilir. Çok sayıda küçük randomize kontrollü çalışma, bunun vücuttaki glikoz seviyelerini kontrol etmede önemli olduğunu ileri sürmüştür; ancak bulgular kesin sonuçlara varmak için yeter