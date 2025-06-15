7 asırdır ayakta, tek bir çivi bile çakılmadı: ''Bu kadar değerli olduğunu bilmiyorduk''

''BU KADAR DEĞERLİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUK''

Bağlıca köyü sakinlerinden 77 yaşındaki Zekeriya Özcan, caminin tarihi değerini sonradan öğrendiklerini ifade ederek, "Geçmişte Bursa Anıtlar Yüksel Kurulu'ndan gelmişlerdi. Onlar, 'biz burada çalışma yapacağız' diyene kadar yapının bu kadar değerli ve uzun ömürlü olduğunu bilmiyorduk. Biz de onlardan öğrendik. Caminin 710 yıllık olduğunu söylemişlerdi" dedi.

Geçmiş yıllarda 4 köyün cuma ve bayram namazlarını Işıklı Camisi'nde kıldığını söyleyen Özcan, "Burası mezarlığın ortasında bir yapı. Şu anda 2 köy olarak bayram namazlarını burada kılıyoruz" diye konuştu.