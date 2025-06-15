7 asırdır ayakta, tek bir çivi bile çakılmadı: ''Bu kadar değerli olduğunu bilmiyorduk''
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Işıklı Cami, çivi kullanılmadan inşa edilen eşsiz mimarisiyle yaklaşık 7 asırdır ayakta duruyor. Cami, mimari yapısıyla olduğu kadar taşıdığı manevi değerle de dikkat çekiyor.
Kocaeli Ansiklopedisi'ndeki bilgilere göre, Bağlıca köyünün Ortaköy mevkisinde bulunan cami, Orhan Gazi döneminde bölgenin fethiyle görevlendirilen Gazi Akçakoca tarafından inşa ettirildi.
Günümüze dek halk arasında "Cuma Camisi" olarak bilinen yapı, 33 dönümlük arazi üzerinde, mezarlık alanı içerisinde yer alıyor. Rivayete göre, Kadir Gecesi ve diğer mübarek gecelerde yapının üzerinden göğe doğru ışık huzmeleri yükseldiği gözlemlendiği için "Işıklı Cami" adını aldığı belirtiliyor.