7 bin yıllık okçuluk araçları keşfedildi: Modern insanlar hala aynı tekniği kullanıyor!

Araştırmacılar, okların da ustalıkla üretildiğini keşfetti. Oklar, söğüt, zeytin ve kamış gibi malzemelerle ölçülü bir şekilde birleştirilmiş ve ön kısımları sert, arka kısımları ise daha hafif olacak şekilde tasarlanmış.

Bu tasarım, okların balistik özelliklerinin gelişmesini sağlamış. Okların, huş ağacı kabuğundan elde edilen katranla kaplandığı ve bu katranın hem dayanıklılığı artırmak hem de estetik bir amaç taşıdığı düşünülüyor.