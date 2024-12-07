7 bin yıllık okçuluk araçları keşfedildi: Modern insanlar hala aynı tekniği kullanıyor!
İspanya'da Granada yakınlarındaki Yarasa Mağarası'nda yapılan kazılarda, Cilalı Taş Devri'ne ait 7 bin yıllık okçuluk kirişi ve oklar bulundu. Bilim insanları, bu eski aletlerin günümüz teknikleriyle benzerlik taşıyan yapım yöntemlerine sahip olduğunu keşfetti.
HAYVAN TENDONLARI İLE YAPILMIŞ
İspanya’nın Granada kentinde yer alan Cueva de los Murciélagos (Yarasa Mağarası) içindeki kazılarda, Cilalı Taş Devri'ne ait 7 bin yıllık okçuluk kirişi ve oklar bulundu.
Barselona Özerk Üniversitesi'nden Raquel Piqué'nin liderliğindeki arkeologlar, mağarada bulunan iki okçuluk kirişinin yapımında kullanılan malzemeleri inceledi. Başlangıçta bitkisel materyaller kullanıldığı düşünülen kirişlerin, aslında hayvan tendonlarıyla yapıldığı ortaya çıktı. Bir kirişte dağ keçisi ve domuz, diğerinde ise karaca sinirleri kullanılarak sert iplikler oluşturulmuştu.