7 mi, 8 mi, 9 mu? İdeal uyku süresi düşündüğünüz gibi olmayabilir
Yeni yayımlanan bilimsel araştırmalar, yetişkin bireyler için ideal uyku süresinin yedi saat olduğunu ortaya koyuyor. Bu süre, yalnızca sabahları dinç uyanmakla kalmıyor; bilişsel işlevler, duygusal denge, genel sağlık ve uzun ömürle de doğrudan bağlantılı.
Uzmanlara göre, hem az hem de fazla uyku sağlık açısından riskler barındırıyor. Özellikle düzensiz uyku alışkanlıkları, kalp-damar hastalıklarından metabolik bozukluklara kadar çok sayıda sorunu tetikleyebiliyor. Peki, uzun süredir doğru kabul edilen “günde 8 saat uyku” kuralı gerçekten geçerli mi?