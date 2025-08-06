7 mi, 8 mi, 9 mu? İdeal uyku süresi düşündüğünüz gibi olmayabilir

DAHA UZUN UYKU DAHA MI SAĞLIKLI?

Her zaman değil. Ara sıra dokuz saat uyumak (örneğin hastalık sonrası ya da seyahat sonrası) normal kabul edilse de, bu sürenin kronikleşmesi bazı riskleri beraberinde getirebilir. Uzun uyuyanlarda şu sorunlara daha sık rastlanıyor:





Zihinsel bulanıklık

Yüksek iltihap seviyesi

Duygudurum bozuklukları

Artan ölüm riski

Bu bulgular, fazla uykunun da az uyku kadar dikkatle ele alınması gerektiğini gösteriyor. Eğer uzun süre uyumanıza rağmen hâlâ yorgun uyanıyorsanız, altta yatan bir sağlık sorunu olabileceği ihtimali göz ardı edilmemeli.