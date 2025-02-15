7 saat uyumadığınızda vücudunuzda ne olur? Şaşırtıcı etkileri bilnmiyordu
Sağlıklı bir vücuda sahip olmak ve gün içerisinde enerjik, canlı hissetmek için uzmanlar her akşam 7-8 saat uyumanız gerektiğini söylüyor. Ancak bazı zamanlarda çeşitli nedenlerden dolayı bu mümkün olmayabiliyor. Peki, geceleri 7 saaat uyumadığınızda vücudunuzda ne olur?
Uyku eksikliği sadece sizi yorgun hissettirmez, aynı zamanda tüm vücudunuzda etkilerini gösterir. Bir uyku teknolojisi şirketi, uyku eksikliğinin fiziksel etkilerini ortaya koymak amacıyla bir test yaptı.