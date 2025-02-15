7 saat uyumadığınızda vücudunuzda ne olur? Şaşırtıcı etkileri bilnmiyordu

EL VE AYAKLARI ÜŞÜTÜYOR

Bir başka dikkat çekici değişim ise el ve ayakların üşümesidir. Vücut sıcaklığı, sirkadiyen ritme bağlı olarak düzenlenir. Uyku eksikliği, vücudun iç sıcaklığını düzenleme yeteneğini bozarak, el ve ayaklarda soğuma ve rahatsızlığa yol açabilir.



NE KADAR UYKUYA İHTİYACINIZ VAR?



Sağlıklı bir yetişkinin genellikle 7 ila 9 saat uykuya ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Ancak yaş, sağlık durumu ve kişisel koşullar uyku ihtiyacını etkileyebilir. Ayrıca, gençler, çocuklar ve bebekler hala büyüme aşamasında oldukları için daha fazla uykuya ihtiyaç duyarlar.





