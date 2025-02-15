7 saat uyumadığınızda vücudunuzda ne olur? Şaşırtıcı etkileri bilnmiyordu

Sağlıklı bir vücuda sahip olmak ve gün içerisinde enerjik, canlı hissetmek için uzmanlar her akşam 7-8 saat uyumanız gerektiğini söylüyor. Ancak bazı zamanlarda çeşitli nedenlerden dolayı bu mümkün olmayabiliyor. Peki, geceleri 7 saaat uyumadığınızda vücudunuzda ne olur?

7 saat uyumadığınızda vücudunuzda ne olur? Şaşırtıcı etkileri bilnmiyordu - 1

Uyku eksikliği sadece sizi yorgun hissettirmez, aynı zamanda tüm vücudunuzda etkilerini gösterir. Bir uyku teknolojisi şirketi, uyku eksikliğinin fiziksel etkilerini ortaya koymak amacıyla bir test yaptı.

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7 saat uyumadığınızda vücudunuzda ne olur? Şaşırtıcı etkileri bilnmiyordu - 2

Uyku düzeni bozulduğunda kan akışı azalır, cilt soluklaşır ve canlılığını kaybeder. Aynı zamanda, stres hormonu kortizol seviyeleri yükselir, bu da cilt rahatsızlıklarını kötüleştirir ve tahrişe, kızarıklığa, kaşıntıya neden olur


7 saat uyumadığınızda vücudunuzda ne olur? Şaşırtıcı etkileri bilnmiyordu - 3

İLK BELİRTİLERİ CİLTTE ORTAYA ÇIKIYOR

Uyku eksikliğinin ilk etkilerini ciltte gösterdi. Uyku eksikliği çekenlerin %15’i tırnaklarının kırılgan olduğunu, %24’ü ise hassas bir cilde sahip olduğunu belirtti. Ayrıca egzama (%16), sedef hastalığı (%7) ve donuk cilt tonu (%10) gibi sorunlar da yaygın cilt semptomları arasında yer aldı. Cilt, dinlenme sırasında kendini yenileyip onarır. Uyku eksikliği bu süreci engeller, bu da sağlıklı ve parlak bir cilt görünümünü zorlaştırır.


7 saat uyumadığınızda vücudunuzda ne olur? Şaşırtıcı etkileri bilnmiyordu - 4

KİLO ALIMINA NEDEN OLABİLİR

Uyku eksikliği, kilo alma riskini de artırıyor. Ankete göre, yeterince uyumayan kişilerin %26’sı aşırı kilolu, %32’si ise şişkinlik sorunu yaşıyor. Uyku sırasında vücudun açlık ve tokluk hissini düzenleyen hormonları dengelediğini belirtiliyor. Yeterince dinlenmediğinde, ghrelin (açlık hormonu) seviyesi yükselir ve kişiyi daha fazla yeme isteği duymaya yönlendirirken, leptin (tokluk hormonu) seviyesi düşer. Bu hormonal dengesizlik, özellikle şekerli yiyeceklere karşı aşırı isteklere yol açar.

Uzmanlara göre, uyku eksikliği kadınlar ve erkeklerde farklı kilo alma şekillerine yol açabiliyor. Kadınlar, hormonal değişiklikler nedeniyle kalça ve uyluk bölgelerinde yağ birikimi yaşayabilirken, erkeklerde testosteron düşüşü sonucu karın bölgesinde yağlanma görülüyor.


7 saat uyumadığınızda vücudunuzda ne olur? Şaşırtıcı etkileri bilnmiyordu - 5

EL VE AYAKLARI ÜŞÜTÜYOR

Bir başka dikkat çekici değişim ise el ve ayakların üşümesidir. Vücut sıcaklığı, sirkadiyen ritme bağlı olarak düzenlenir. Uyku eksikliği, vücudun iç sıcaklığını düzenleme yeteneğini bozarak, el ve ayaklarda soğuma ve rahatsızlığa yol açabilir.

NE KADAR UYKUYA İHTİYACINIZ VAR?

Sağlıklı bir yetişkinin genellikle 7 ila 9 saat uykuya ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Ancak yaş, sağlık durumu ve kişisel koşullar uyku ihtiyacını etkileyebilir. Ayrıca, gençler, çocuklar ve bebekler hala büyüme aşamasında oldukları için daha fazla uykuya ihtiyaç duyarlar.


7 saat uyumadığınızda vücudunuzda ne olur? Şaşırtıcı etkileri bilnmiyordu - 6

SİRKADİYEN RİTMLER VE UYKU DÜZENİ

Sirkadiyen ritmler, vücudumuzun biyolojik saati olarak işlev görür ve sağlıklı bir insanda, sabah saat 8'de kortizol seviyeleri zirveye çıkarak uyanmamızı sağlar. Bu saatler, güneş ışığıyla tetiklenir ve vücut, adrenalini ve enerjiyi salgılar. Öğleden sonra, kortizol seviyeleri düşer, metabolizma yavaşlar ve yorgunluk başlar. Bu süreç, uykuya geçişi kolaylaştırır. Ancak uyku eksikliği, bu biyolojik düzeni bozarak hem fiziksel hem de zihinsel sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratır.

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