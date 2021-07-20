7 soruda Kurban eti (Kavurma kurbanın neresinden yapılır?)

Kurban nereden alınır, nerede kesilir, et nasıl tüketilmeli ve nasıl korunmalı? İşte bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizin için derledik.(Cengizhan KOCAHAN - cengizhan.kocahan@ntv.com.tr)

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1- Kurbanlık nereden alabiliriz, nasıl iyi bir hayvan seçebiliriz?



Kurbanlık almanın en güvenli yolu pazarlar. Mutlaka görerek, bilerek almak lazım. Kurbanın bir yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Küpesi olmayan hayvanlar satın alınmamalı.

2- Kurbanlığımı nerede kestirebilirim



Artık belediyeler bu konuyu çok ciddiye alıyor. Her belediyenin mutlaka bir kesimhanesi orada hizmet veren kasapları var. Özel kurumlarda bu işi iyi yapıyor. Eğer kesim konusunda uzman değilseniz mutlaka bir profesyonelden hizmet alın.

3- Sokaklarda, parklarda, bahçelerde kısacası uygun olmayan yerlerde kesim yapanlara karşı ne yapabilirim?



Alo 181 ihbar hattı bu tür durumlar için. Uygun olmayan yerde kesim yapmanın cezası 200 liradan başlayıp 1267 liraya kadar çıkıyor. Kesimhaneler de belli standartlara uymak zorunda. Kurallara uymayan işletmelerin alacağı ceza 50 bin liraya kadar yükseliyor.

4- Kesim işlemi sonunda eti nasıl tüketmeliyim?



Kesinlikle kesim işleminin ardından kurbanlığı hemen parçalara ayırmayın. Önce kesilen hayvanın bir miktar soğumasını beklemek gerekiyor. Daha sonra derisi soyulan ve soğumuş hayvanı bütün olarak buzhanede bir gün dinlendirmek gerekir. Dinlenmeden kesilen, parçalanan et yeterince yumuşak ve lezzetli olmuyor.

5- Peki kesim sonrası hemen et yemek isteyenler ne yapmalı?



Bu durumda en doğrusu sakatatlara yönelmek. Kavurma yapmak isteyenler ise daha lezzetli sonuç için bir gün beklemeli.

6- Kurbanın hangi parçaları nasıl değerlendirilmeli?



Kavurma için but en uygunu. İncik ve gerdan ise haşlama sevenler için ideal. Sote için kol ve butlar çoık uygun. Mangal için en uygun en lezzetli kısım tabii ki pirzola. Kıyma için daha yağlı olan döş kısmı seçilebilir.

7- Eve getirdiğimiz eti nasıl korumalıyız?



Bir kaç gün içinde tüketeceğiniz bölümleri buzluğa atmayın. Buzluktan çıkan et bir miktar lezzetini kaybediyor çünkü. Buzluğa 3-4 gün içinde tüketmeyi düşünmediğiniz etleri koymakta fayda var.

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