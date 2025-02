7 toksik alışkanlık sağlığı bozuyor: İnsanların %70'i bunlara sahip

GECE GEÇ SAATLERDE YEMEK YEMEK

Birkaç nedenden dolayı akşam yemeğini daha erken yemeyi düşünebilirsiniz. Bilim insanları, akşam yemeğini daha geç ve yatmadan önce yemenin yağın metabolize edilme şeklini ve gıda sindiriminin diğer yönlerini değiştirdiğine inanıyor.

Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism'de yayınlanan 2020 tarihli bir araştırmaya göre, bu kilo alımına neden olabilir. Daha iyi bir gece uykusu da alabilirsiniz. International Journal of Environmental Research and Public Health'de yayınlanan 2020 tarihli bir araştırmaya göre, yatmadan hemen önce yemek yemek uykunuzun kalitesini bozabilir.

Ayrıca, Therapeutics and Clinical Risk Management'ta yayınlanan 2022 tarihli bir incelemeye göre, gastroözofageal reflü hastalığınız (GERD) varsa, yatmadan üç saat önce yemek yemek gece boyunca asit reflü semptomlarını şiddetlendirebilir.