7 toksik alışkanlık sağlığı bozuyor: İnsanların %70'i bunlara sahip

Basit sağlıklı alışkanlıklar edinmek genel sağlığınızı önemli ölçüde iyileştirebilirken, kin tutmak, masanızda yemek yemek, tek başınıza aşırı zaman geçirmek, çok fazla oturmak, yeterince su içmemek, gece geç saatlerde yemek yemek ve çok fazla şeker tüketmek gibi toksik alışkanlıklar refahınız üzerinde zararlı etkilere sahip olabilir.

7 toksik alışkanlık sağlığı bozuyor: İnsanların %70'i bunlara sahip - 1

Alışkanlıklarınız sağlığınızı iyileştirebilir veya bozabilir. Her öğünden sonra yürüyüş yapmak, organik yiyecekler yemek ve daha sağlıklı atıştırmalıklar tüketmek gibi basit alışkanlıklar sağlığınızı değiştirebilir. Benzer şekilde, belirli toksik alışkanlıklar size bildiğinizden daha fazla zarar verebilir. Bunlar nadir alışkanlıklar değildir, ancak insanların neredeyse %70'i bunlara sahip olmaktan suçludur. Daha iyi bir yaşam sürmek için kaçınmanız gereken 7 şey şunlardır:


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7 toksik alışkanlık sağlığı bozuyor: İnsanların %70'i bunlara sahip - 2

KİN TUTMAK

Özellikle haksızlığa uğradıktan sonra, öfke ve acıdan kurtulmak zor olabilir. Olumsuz duygular üretmenin yanı sıra, kin beslemenin gerçekten tatsız sağlık sonuçları da vardır. Aşağıda kin beslemenin bazı zararlı etkileri verilmiştir:

Kalp hastalığına ve yüksek tansiyona yol açabilir, savunmamızı zayıflatabilir, insanları daha kaygılı ve stresli hissettirebilir, yaşlanma sürecimizi hızlandırabilir ve bağlarımızı yok edebilir.
Mutluluğun ve sağlığın sırrı affetmekte yatıyor olabilir. Duygusal refahımızı iyileştirmenin yanı sıra, kin beslemeyi bırakmak kan basıncını ve stresi düşürmeye yardımcı olur ve bu da fiziksel sağlığımıza fayda sağlar.


7 toksik alışkanlık sağlığı bozuyor: İnsanların %70'i bunlara sahip - 3

MASANIZDA ÖĞLE YEMEĞİ YEME

Öğle yemeğinizi masanızda yemek çok basit, ancak Appetite'de yayınlanan 2022 tarihli bir çalışma, dikkat dağıtırken yemek yemenin daha fazla kilo almakla bağlantılı olduğunu buldu. Ne yediğinize odaklanmak, yemeğinizin tadını çıkarmak ve ne zaman tok hissettiğinizi fark etmek için araştırmacılar elektronik cihazları kapatmanızı ve işten bir süre uzak durmanızı öneriyor.


7 toksik alışkanlık sağlığı bozuyor: İnsanların %70'i bunlara sahip - 4

ÇOK FAZLA YALNIZ ZAMAN GEÇİRMEK

Hepimiz ara sıra yalnızlığa özlem duysak da, etkileşim beyninizin işleyişi için çok önemlidir. Çok az uyumak kadar beyniniz için zararlı olan bir diğer şey de çok fazla yalnız vakit geçirmektir. Sosyal etkileşim, sürekli başkalarıyla çevrili olduğunuzda beyninizi uyarır. Ancak, tüm zamanınızı yalnız geçirdiğinizde beyniniz aynı uyarıyı almaz. Bunun sonucunda depresyon, anksiyete ve hatta bunama ortaya çıkabilir. Beyin sağlığınızı korumak için arkadaşlarınız ve ailenizle günlük olarak vakit geçirmek önemlidir.


7 toksik alışkanlık sağlığı bozuyor: İnsanların %70'i bunlara sahip - 5

ÇOK FAZLA OTURMAK

Araştırmalar, uzun süre oturmanın kardiyovasküler hastalık, obezite, diyabet, kanser ve diğer sağlık sorunları riskinizi artırdığını göstermektedir. Oturarak geçirdiğiniz zaman ne kadar fazlaysa erken ölüm riskiniz de o kadar yüksektir. 45 yaş üstü 7.985 yetişkinin aktivite seviyelerini izleyen 2017 tarihli bir çalışma, en fazla hareketsiz zaman geçirenlerin daha az oturarak geçirenlere göre neredeyse iki kat daha fazla ölüm riskine sahip olduğunu bulmuştur. Anketler, Amerikalıların oturarak geçirdikleri zaman miktarının arttığını ve yaşlı yetişkinlerin günde ortalama altı saat oturduğunu göstermektedir.


7 toksik alışkanlık sağlığı bozuyor: İnsanların %70'i bunlara sahip - 6

YETERİNCE SU İÇMEMEK

Vücudunuzun %60'ı sudan oluştuğu için, su içmenin genel sağlığınızı iyileştirmesi şaşırtıcı olmamalıdır. Yeterli sıvı alımını sürdürmek cildinizi esnek tutar, vücudunuzun daha sıcak havalarda serinlemesine yardımcı olur, kaslarınızın ve eklemlerinizin işlevini iyileştirir ve böbreklerin vücudunuzdan toksinleri atmasına yardımcı olur.

Tüketilmesi önerilen su miktarı nedir? Ulusal Bilimler Akademisi, yetişkin kadınların günde yaklaşık dokuz bardak sıvıya ihtiyaç duyduğunu, yetişkin erkeklerin ise yaklaşık on üç bardak sıvıya ihtiyaç duyduğunu tahmin ediyor. Yiyeceklerden gelen 2 1/2 bardak sıvıya ek olarak, kahve, çay ve diğer meşrubatlar da sıvı gereksinimlerinize sayılır.


7 toksik alışkanlık sağlığı bozuyor: İnsanların %70'i bunlara sahip - 7

GECE GEÇ SAATLERDE YEMEK YEMEK

Birkaç nedenden dolayı akşam yemeğini daha erken yemeyi düşünebilirsiniz. Bilim insanları, akşam yemeğini daha geç ve yatmadan önce yemenin yağın metabolize edilme şeklini ve gıda sindiriminin diğer yönlerini değiştirdiğine inanıyor.

Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism'de yayınlanan 2020 tarihli bir araştırmaya göre, bu kilo alımına neden olabilir. Daha iyi bir gece uykusu da alabilirsiniz. International Journal of Environmental Research and Public Health'de yayınlanan 2020 tarihli bir araştırmaya göre, yatmadan hemen önce yemek yemek uykunuzun kalitesini bozabilir.

Ayrıca, Therapeutics and Clinical Risk Management'ta yayınlanan 2022 tarihli bir incelemeye göre, gastroözofageal reflü hastalığınız (GERD) varsa, yatmadan üç saat önce yemek yemek gece boyunca asit reflü semptomlarını şiddetlendirebilir.

7 toksik alışkanlık sağlığı bozuyor: İnsanların %70'i bunlara sahip - 8

ÇOK FAZLA ŞEKER TÜKETMEK

Diyabet, kanser, karaciğer hastalığı, böbrek hastalığı ve kalp hastalığının hepsi yüksek şekerli bir diyetle bağlantılıdır.

Daha yakın tarihli çalışmalar, beyin fonksiyonu ile zihinsel sağlık arasında bir bağlantı olduğunu göstermektedir. American Heart Association'a göre, kadınlar günde 6 çay kaşığından fazla, erkekler ise 9 çay kaşığından fazla ilave şeker tüketmemelidir. Ortalama bir yetişkin günde yaklaşık 17 çay kaşığı şeker tüketmektedir

Erkekler için günlük dozun iki katından fazla ve kadınlar için günlük dozun üç katı olan lt. Şeker, yoğurt ve yulaf gibi aromalı yemeklerde bol miktarda bulunur.

Bunun yerine, sade yulaf veya yoğurt alın ve üzerine şekersiz elma püresi, taze veya dondurulmuş meyve veya hatta biraz saf akçaağaç şurubu veya bal serpin.

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