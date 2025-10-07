7 yaşında başladığı mesleğini 58 yıldır aşkla sürdürüyor: ''Gençlerin bu işe merakı yok''
65 yaşındaki Hacı Ateş, Gaziantep'te henüz 7 yaşındayken başladığı kalaycılık mesleğini 58 yıldır severek sürdürüyor.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan Hacı Ateş, ilkokul 2'inci sınıfa giderken babası tarafından tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda bir kalaycı ustasının yanına çırak olarak verildi. Hem okula giden hem de meslek öğrenmek için kalaycı ustasının yanında çalışan Ateş, ilkokulu bitirdikten sonra mesleğe devam etti.