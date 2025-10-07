7 yaşında başladığı mesleğini 58 yıldır aşkla sürdürüyor: ''Gençlerin bu işe merakı yok''

''BAKIRDA YENİLEN YEMEĞİN TADI FARKLI OLUR''

Bakırın Gaziantep yemek kültürünün ve bu bölgenin vazgeçilmez unsuru olduğunu dile getiren Ateş, "Kalaylanmış bakır eşyalardan yenilen yemeklerin tadı farklı olur. Hazır yemeğe kesinlikle benzemez. Denesinler ve aradaki farkı göreceklerdir. Yemeklere konulan baharatların ve ürünlerin özü içinde kalır. Kullanımına göre değişir ama bakır eşyaların 2-3 yılda bir kalay yapılması lazım. Kalaylanan mutfak eşyasından zehirlenme olmaz. Bakır insanı zehirlemez ama 10-15 yıl kalaylanmamış olan mutfak eşyasının kalaylanması lazım" şeklinde konuştu.

''GENÇLERİN MERAKI YOK''

Yeni neslin bu tür el sanatlarına merakı olmadığını ve bu yüzden de eleman yetişmediğini söyleyen Ateş, "Gençlerin bu tür işlere merakı yok. Bizim zamanımızda ve bizden sonraki nesilde merak vardı ama şimdiki yeni nesilde böyle bir merak ya da ilgi yok. Şimdiki gençler masa başı iş istiyor. Bu meslek bitme noktasına geldi, bizlerden başka yapan yok" dedi.