7 yaşında başladığı mesleğini 58 yıldır aşkla sürdürüyor: ''Gençlerin bu işe merakı yok''

65 yaşındaki Hacı Ateş, Gaziantep'te henüz 7 yaşındayken başladığı kalaycılık mesleğini 58 yıldır severek sürdürüyor.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan Hacı Ateş, ilkokul 2'inci sınıfa giderken babası tarafından tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda bir kalaycı ustasının yanına çırak olarak verildi. Hem okula giden hem de meslek öğrenmek için kalaycı ustasının yanında çalışan Ateş, ilkokulu bitirdikten sonra mesleğe devam etti.

Ustasından yıllar içinde kalaycılık mesleğini öğrenen Ateş, askere gidip geldikten sonra kendi iş yerini açtı. Zamanla kendini iyice geliştiren ve çarşının aranan ustalarından biri haline gelen Ateş, yıllardır müşterilerinin getirdiği mutfak eşyalarını geleneksel yöntemlerle kalaylayarak yeni görünümüne kavuşturuyor.

ÇIRAK BULAMIYOR

Sabahın erken saatlerinde açtığı iş yerinde ilk günkü heyecanla çalışan Ateş, unutulmaya yüz tutmuş mesleğini devredecek çırak bulamamaktan yakınıyor. Mesleğin son temsilcilerinden olan Ateş, azalan talebe ve mesleğe ilginin olmamasına rağmen kalaycılığı yaşatmak için mücadele ediyor.

''YETİŞTİRDİĞİM USTALAR OLDU''

Eski dönemlerde mutfak eşyalarının bakır olduğunu hatırlatan Ateş, "Önceki dönemlerde her dükkanda 4-5 tane çırak vardı. Mesleğimiz bayağı revaçtaydı. Sonradan yavaş yavaş insanlar zamanla çelik, alüminyum, emaye ve teflon mutfak eşyalarını kullanmaya başladı. Haliyle bizim işlerimizde de düşüş başladı. Şu anda Gaziantep'te benimle birlikte 5 kalay ustası var. Benim çıraklık dönemimde ise çarşıda 19 tane kalaycı dükkanı vardı. Diğer dükkanlar ise bakırcıydı. Bu meslekte yetiştirdiğim ustalar oldu ama kendi çocuklarıma mesleği öğretmedim. Mesleği öğrettiğim ustalar da halen mesleğe devam ediyor. Çocuklarımı okuttum ve okuttuğum halde fabrikada da çalıştırdım. Çocuklarım halen de fabrikada çalışıyorlar" diye konuştu.

''BAKIRDA YENİLEN YEMEĞİN TADI FARKLI OLUR''

Bakırın Gaziantep yemek kültürünün ve bu bölgenin vazgeçilmez unsuru olduğunu dile getiren Ateş, "Kalaylanmış bakır eşyalardan yenilen yemeklerin tadı farklı olur. Hazır yemeğe kesinlikle benzemez. Denesinler ve aradaki farkı göreceklerdir. Yemeklere konulan baharatların ve ürünlerin özü içinde kalır. Kullanımına göre değişir ama bakır eşyaların 2-3 yılda bir kalay yapılması lazım. Kalaylanan mutfak eşyasından zehirlenme olmaz. Bakır insanı zehirlemez ama 10-15 yıl kalaylanmamış olan mutfak eşyasının kalaylanması lazım" şeklinde konuştu.

''GENÇLERİN MERAKI YOK''

Yeni neslin bu tür el sanatlarına merakı olmadığını ve bu yüzden de eleman yetişmediğini söyleyen Ateş, "Gençlerin bu tür işlere merakı yok. Bizim zamanımızda ve bizden sonraki nesilde merak vardı ama şimdiki yeni nesilde böyle bir merak ya da ilgi yok. Şimdiki gençler masa başı iş istiyor. Bu meslek bitme noktasına geldi, bizlerden başka yapan yok" dedi.

