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70. Emmy Ödülleri kırmızı halı şıklığı

ntv.com.tr

Bu yıl 70'incisi verilen Emmy Ödülleri'nde tören öncesi ünlüler kırmızı halıda yürüdü. İşte kırmızı halıda yaşanan şıklık yarışı...

  • 1

    Heidi Klum

    Heidi Klum
  • 2

    Elisabeth Moss

    Elisabeth Moss
  • 3

    Vanessa Kirby

    Vanessa Kirby
  • 4

    Claire Foy

    Claire Foy
  • 5

    Millie Bobby Brown

    Millie Bobby Brown
  • 6

    Scarlett Johansson

    Scarlett Johansson
  • 7

    Emilia Clarke

    Emilia Clarke
  • 8

    William H. Macy ve Felicity Huffman

    William H. Macy ve Felicity Huffman
  • 9

    Nikolaj Coster-Waldau

    Nikolaj Coster-Waldau
  • 10

    Samira Wiley

    Samira Wiley
  • 11

    Michelle Dockery

    Michelle Dockery
  • 12

    Ben Stiller

    Ben Stiller
  • 13

    Jason Bateman ve Amanda Anka

    Jason Bateman ve Amanda Anka
  • 14

    Kristen Bell

    Kristen Bell
  • 15

    Sarah Paulson

    Sarah Paulson
  • 16

    Rhea Seehorn

    Rhea Seehorn
  • 17

    Chrissy Teigen

    Chrissy Teigen
  • 18

    Caleb McLaughlin

    Caleb McLaughlin
  • 19

    Evan Rachel Wood

    Evan Rachel Wood
  • 20

  • 21

    Sarah Paulson

    Sarah Paulson
  • 22

    Alison Brie

    Alison Brie
  • 23

    Peter Dinklage ve Erica Schmidt

    Peter Dinklage ve Erica Schmidt
  • 24

    Matt Smith

    Matt Smith
  • 25

    Vanessa Kirby

    Vanessa Kirby
  • 26

    John Legend

    John Legend
  • 27

    Jason Ralph ve Rachel Brosnahan

    Jason Ralph ve Rachel Brosnahan
  • 28

    Keri Russell

    Keri Russell
  • 29

    Amanda Peet

    Amanda Peet
  • 30

    Jessica Biel ve Justin Timberlake

    Jessica Biel ve Justin Timberlake
  • 31

    Gwendoline Christie

    Gwendoline Christie
  • 32

    Nikolaj Coster-Waldau

    Nikolaj Coster-Waldau
  • 33

    Scarlett Johansson

    Scarlett Johansson
  • 34

    Angela Sarafyan

    Angela Sarafyan
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