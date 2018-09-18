70. Emmy Ödülleri kırmızı halı şıklığı
ntv.com.tr
Bu yıl 70'incisi verilen Emmy Ödülleri'nde tören öncesi ünlüler kırmızı halıda yürüdü. İşte kırmızı halıda yaşanan şıklık yarışı...
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1
Heidi Klum
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2
Elisabeth Moss
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3
Vanessa Kirby
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4
Claire Foy
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5
Millie Bobby Brown
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6
Scarlett Johansson
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7
Emilia Clarke
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8
William H. Macy ve Felicity Huffman
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9
Nikolaj Coster-Waldau
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10
Samira Wiley
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11
Michelle Dockery
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12
Ben Stiller
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13
Jason Bateman ve Amanda Anka
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14
Kristen Bell
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15
Sarah Paulson
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16
Rhea Seehorn
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17
Chrissy Teigen
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18
Caleb McLaughlin
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19
Evan Rachel Wood
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20
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21
Sarah Paulson
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22
Alison Brie
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23
Peter Dinklage ve Erica Schmidt
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24
Matt Smith
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25
Vanessa Kirby
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26
John Legend
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27
Jason Ralph ve Rachel Brosnahan
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28
Keri Russell
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29
Amanda Peet
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30
Jessica Biel ve Justin Timberlake
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31
Gwendoline Christie
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32
Nikolaj Coster-Waldau
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33
Scarlett Johansson
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34
Angela Sarafyan