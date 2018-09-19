70. Emmy Ödülleri'nin renkli anları
sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlenen yılın gecesinde renkli anlar yaşandı. İşte Emmy Ödülleri'nin unutlmayacak fotoğrafları...
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1Mandy Moore
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2Darren Criss ve Mia Swier
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3Leslie Jones
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4Kate McKinnon ve Betty White
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5Regina King
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6Mandy Moore
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7Fred Armisen
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8Kate McKinnon ve Kenan Thompson
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9Jessica Biel
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10Kristen Bell ve Sterling K. Brown
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11Glenn Weiss ve Jan Svendsen
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12Thandie Newton
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13Sarah Paulson ve Claire Foy
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14Yvonne Strahovski
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15John Oliver
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16Michelle Dockery
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17Issa Rae
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18Margo Martindale ve RuPaul
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19Tatiana Maslany
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20John Mulaney
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21Peter Dinklage
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22Elisabeth Moss ve Samira Wiley
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23Alec Baldwin, Kate McKinnon, and Betty White at an event for The 70th Primetime Emmy Awards (2018)
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24Dave Chappelle, Kate McKinnon, Lorne Michaels, Kenan Thompson, Colin Jost, Michael Che ve Aidy Bryant
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25Claire Foy
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26Kristen Bell, Kate McKinnon ve Tituss Burgess
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27Henry Winkler
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28Sandra Oh ve Andy Samberg
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29Bill Hader
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30Jeff Daniels
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31Abbi Jacobson ve Ilana Glazer
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32Tracy Morgan
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33
Gaten Matarazzo
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34Jenifer Lewis ve Deon Cole
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35Chris Sullivan
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36Matt Iseman
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37Sterling K. Brown ve Justin Hartley
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38Kate McKinnon ve Aidy Bryant
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39Milo Ventimiglia
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40Maika Monroe ve Joe Keery
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41Scarlett Johansson ve Colin Jost
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42Jenifer Lewis
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43Angela Sarafyan
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44Sterling K. Brown ve Ryan Michelle
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45Natalia Dyer
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46Maika Monroe ve Joe Keery
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47Joe Keery
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48Mandy Moore ve Milo Ventimiglia
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49Jessica Biel ve Justin Timberlake
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50Yvonne Strahovski
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51Suzanne Cryer ve Amanda Crew
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52Lakeith Stanfield
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53William H. Macy ve Felicity Huffman
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54
Charlie Heaton
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55RuPaul, Michelle Visage, Carson Kressley ve Ross Mathews
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56Finn Wolfhard
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57Xosha Roquemore ve Lakeith Stanfield
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58Mandy Moore, Karamo Brown, Antoni Porowski, Jonathan Van Ness, Tan France ve Bobby Berk
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59Sarah Silverman
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60Jessica Biel
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61Chris Sullivan ve Rachel Reichard
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62Gwendoline Christie
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63Ted Danson ve Mary Steenburgen
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64Rachel Brosnahan ve Jason Ralph
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65Ricky Martin
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66Bill Hader ve Tracy Morgan
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67Natasha Lyonne ve Fred Armisen
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68Tina Fey
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69Tiffany Haddish
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70Kenan Thompson
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71Sarah Paulson ve Holland Taylor
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72Sarah Paulson
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73
Tracy Morgan
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74Taraji P. Henson
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75Daniel Palladino ve Amy Sherman-Palladino
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76Millie Bobby Brown
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77Jimmi Simpson
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78Benedict Cumberbatch ve Sophie Hunter
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79Alex Borstein
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80Hannah Gadsby
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81
Angela Bassett ve Tiffany Haddish
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82Thandie Newton
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83Stephen Colbert
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84Milo Ventimiglia ve Mackenzie Hancsicsak