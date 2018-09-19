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70. Emmy Ödülleri'nin renkli anları

sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlenen yılın gecesinde renkli anlar yaşandı. İşte Emmy Ödülleri'nin unutlmayacak fotoğrafları...

  • 1

    Mandy Moore
  • 2

    Darren Criss ve Mia Swier 


  • 3

    Leslie Jones
  • 4

    Kate McKinnon ve Betty White
  • 5

    Regina King
  • 6

    Mandy Moore
  • 7

    Fred Armisen
  • 8

    Kate McKinnon ve Kenan Thompson
  • 9

    Jessica Biel
  • 10

    Kristen Bell ve Sterling K. Brown
  • 11

    Glenn Weiss ve Jan Svendsen
  • 12

    Thandie Newton
  • 13

    Sarah Paulson ve Claire Foy
  • 14

    Yvonne Strahovski
  • 15

    John Oliver
  • 16

    Michelle Dockery
  • 17

    Issa Rae
  • 18

    Margo Martindale ve RuPaul
  • 19

    Tatiana Maslany
  • 20

    John Mulaney
  • 21

    Peter Dinklage
  • 22

    Elisabeth Moss ve Samira Wiley
  • 23

    Alec Baldwin, Kate McKinnon, and Betty White at an event for The 70th Primetime Emmy Awards (2018)


  • 24

    Dave Chappelle, Kate McKinnon, Lorne Michaels, Kenan Thompson, Colin Jost, Michael Che ve Aidy Bryant
  • 25

    Claire Foy
  • 26

    Kristen Bell, Kate McKinnon ve Tituss Burgess
  • 27

    Henry Winkler
  • 28

    Sandra Oh ve Andy Samberg
  • 29

    Bill Hader
  • 30

    Jeff Daniels
  • 31

    Abbi Jacobson ve Ilana Glazer
  • 32

    Tracy Morgan
  • 33

    Gaten Matarazzo

  • 34

    Jenifer Lewis ve Deon Cole
  • 35

    Chris Sullivan
  • 36

    Matt Iseman
  • 37

    Sterling K. Brown ve Justin Hartley
  • 38

    Kate McKinnon ve Aidy Bryant
  • 39

    Milo Ventimiglia
  • 40

    Maika Monroe ve Joe Keery
  • 41

    Scarlett Johansson ve Colin Jost
  • 42

    Jenifer Lewis
  • 43

    Angela Sarafyan
  • 44

    Sterling K. Brown ve Ryan Michelle
  • 45

    Natalia Dyer
  • 46

    Maika Monroe ve Joe Keery
  • 47

    Joe Keery
  • 48

    Mandy Moore ve Milo Ventimiglia
  • 49

    Jessica Biel ve Justin Timberlake
  • 50

    Yvonne Strahovski
  • 51

    Suzanne Cryer ve Amanda Crew
  • 52

    Lakeith Stanfield
  • 53

    William H. Macy ve Felicity Huffman
  • 54


    Charlie Heaton
  • 55

    RuPaul, Michelle Visage, Carson Kressley ve Ross Mathews
  • 56

    Finn Wolfhard
  • 57

    Xosha Roquemore ve Lakeith Stanfield
  • 58

    Mandy Moore, Karamo Brown, Antoni Porowski, Jonathan Van Ness, Tan France ve Bobby Berk
  • 59

    Sarah Silverman
  • 60

    Jessica Biel
  • 61

    Chris Sullivan ve Rachel Reichard
  • 62

    Gwendoline Christie
  • 63

    Ted Danson ve Mary Steenburgen
  • 64

    Rachel Brosnahan ve Jason Ralph
  • 65

    Ricky Martin
  • 66

    Bill Hader ve Tracy Morgan
  • 67

    Natasha Lyonne ve Fred Armisen
  • 68

    Tina Fey
  • 69

    Tiffany Haddish
  • 70

    Kenan Thompson
  • 71

    Sarah Paulson ve Holland Taylor
  • 72

    Sarah Paulson
  • 73


    Tracy Morgan
  • 74

    Taraji P. Henson
  • 75

    Daniel Palladino ve Amy Sherman-Palladino
  • 76

    Millie Bobby Brown
  • 77

    Jimmi Simpson
  • 78

    Benedict Cumberbatch ve Sophie Hunter

  • 79

    Alex Borstein
  • 80

    Hannah Gadsby
  • 81


    Angela Bassett ve Tiffany Haddish
  • 82

    Thandie Newton
  • 83

    Stephen Colbert
  • 84

    Milo Ventimiglia ve Mackenzie Hancsicsak
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