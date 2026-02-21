70 yaşında aşkın peşine düştü. Balım peteğim derken 7 milyon lirası gitti

45 yaşındaki Mehmet D. ile muz tarlasında tanıştıktan sonra hayatının mahvolduğunu anlatan Şimşek, "Biz tanıştığımızda Mehmet'in 60 yaşında yabancı bir hanımı vardı, onunla ayrıldı. Bana 'bal peteğim' derdi. Çok tatlı dilliydi. Onun sevgisi benim evimi elimden alıncaya kadarmış" dedi.

Şerife Şimşek, "Mehmet bana ne yaptı bilmiyorum kandırdı beni, içime bir kıpırtı geldi. Beni tapu dairesine götürdü. Dairesini benim üstüme yapacağını söyledi. Benim 7 milyon TL değerindeki evimi elimden aldı, kendi dairesini vermedi" ifadelerini kullandı.