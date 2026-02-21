70 yaşında aşkın peşine düştü. Balım peteğim derken 7 milyon lirası gitti
Televizyon programına katılan Şerife Şimşek, hikayesiyle şaşırttı. Evlenme vaadiyle dolandırıldığını iddia eden 70 yaşındaki Şimşek, "Bal peteğim sözüne inandım" dedi. 'Muz tarlasında" tanıştığı kişi, iddiaya göre Şimşek'in 7 milyon liralık evini elinden aldı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Şerife Şimşek, evlilik vaadiyle dolandırıldığı iddia etti.
Şerife Şimşek'in anlattıkları herkesi şoke etti. Antalya'da yaşayan ve 40 yaşında eşini kaybettikten sonra beş çocuğuna tek başına bakan 70 yaşındaki Şimşek, olayların bir buçuk yıl önce başladığını söyledi.
"ÇOK TATLI DİLLİYDİ, İÇİME BİR KIPIRTI GELDİ"
45 yaşındaki Mehmet D. ile muz tarlasında tanıştıktan sonra hayatının mahvolduğunu anlatan Şimşek, "Biz tanıştığımızda Mehmet'in 60 yaşında yabancı bir hanımı vardı, onunla ayrıldı. Bana 'bal peteğim' derdi. Çok tatlı dilliydi. Onun sevgisi benim evimi elimden alıncaya kadarmış" dedi.
Şerife Şimşek, "Mehmet bana ne yaptı bilmiyorum kandırdı beni, içime bir kıpırtı geldi. Beni tapu dairesine götürdü. Dairesini benim üstüme yapacağını söyledi. Benim 7 milyon TL değerindeki evimi elimden aldı, kendi dairesini vermedi" ifadelerini kullandı.
"7 MİLYON DEĞERİNDEKİ EVİMİ ÜZERİNE ALDI"
"YALANCI MEHMET HANİ EVLENECEKTİK?"
"Onunla beraber Hatay'a kaçmıştık. Yalancı Mehmet, hani evlenecektik, ne oldu bizim hayallerimiz?" diye pişmanlığını dile getiren Şimşek, "Torunumdan üzerime kayıtlı dubleks bir daire olduğunu öğrenmiş. 'Seni Hatay'a götüreceğim, orada evleniriz' dedi. Mülk takası bahanesiyle beni tapu dairesine götürdü. Banka hesabıma 400 bin TL yatırdı. Tapu işlemlerinin ardından bu parayı geri çekti" diye yaşananları anlattı.
Mehmet Demir'in evi sattığı ve Şerife Şimşek ile tüm iletişimini kopardığı öne sürüldü.
MEHMET DEMİR DE YAYINA BAĞLANDI
Müge Anlı da duydukları karşısına şaşkına döndü ve "İlk defa ne diyeceğimi bilmiyorum" dedi.
Tüm bunların ardından Mehmet D.'de canlı yayına katıldı. Hakkındaki iddiaları reddeden Demir, emlakçı olduğunu ve Şerife Şimşek'in rızasıyla evi aldığını ifade etti.