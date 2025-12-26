700 yıldır özenle korunuyor, Rus Harbi'nde toprağa gizlenmişti

Yapılan karbon testleri, söz konusu emanetlerin 1300’lü yıllara tarihlendiğini ortaya koydu. Bahsi geçen dönemde henüz ateşli silahlar kullanılmıyordu. Bu nedenle kılıçlar ağırlıklı olarak koruma amacıyla değerlendiriliyordu. İlk olarak savaş meydanlarında kullanılan bu kılıç, daha sonraki dönemlerde de aynı şekilde muhafaza edildi.

Kılıcın Hıdır Baba tarafından kullanıldığı, ardından oğluna geçtiği biliniyor.

“Gönül kılıcı” olarak da adlandırılan bu eser, aslında tahta bir kılıçtır. Koruma işlevinin yanı sıra, insanların gönlünü kazanmayı ve manevi fetih anlayışını temsil eder.