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71. Emmy Ödülleri (Emmy 2019) after party'sinden kareler

ntv.com.tr

Dün gece Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlenen 71. Emmy Ödülleri (Emmy 2019) töreninin ardından, ünlüler soluğu after party'de aldı. İşte tören sonrası yapılan partide eğlenen davetliler...

  • 1

    Kit Harington, Emilia Clarke
  • 2

    Peter Dinklage, Erica Schmidt
  • 3

    Fred Armisen, Natasha Lyonne, Amy Poehler
  • 4

    Jharrel Jerome
  • 5

    Dave Chappelle, Peter Dinklage
  • 6

    Kit Harington, Emilia Clarke
  • 7

  • 8

    Tan France
  • 9

    Niecy Nash
  • 10

  • 11

    Ted Sarandos, Kimberly Peirce
  • 12

    Kimberley Dalton Mitchell
  • 13

    DJ Shai
  • 14

    Charlie Brooker, Annabel Jones, Russell McLean
  • 15

    Jharrel Jerome, Korey Wise
  • 16

    Dascha Polanco, Taraji P. Henson
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