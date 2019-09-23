71. Emmy Ödülleri (Emmy 2019) after party'sinden kareler
ntv.com.tr
Dün gece Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlenen 71. Emmy Ödülleri (Emmy 2019) töreninin ardından, ünlüler soluğu after party'de aldı. İşte tören sonrası yapılan partide eğlenen davetliler...
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1Kit Harington, Emilia Clarke
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2Peter Dinklage, Erica Schmidt
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3Fred Armisen, Natasha Lyonne, Amy Poehler
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4Jharrel Jerome
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5Dave Chappelle, Peter Dinklage
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6Kit Harington, Emilia Clarke
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8Tan France
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9Niecy Nash
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11Ted Sarandos, Kimberly Peirce
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12Kimberley Dalton Mitchell
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13DJ Shai
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14Charlie Brooker, Annabel Jones, Russell McLean
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15Jharrel Jerome, Korey Wise
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16Dascha Polanco, Taraji P. Henson