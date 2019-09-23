71. Emmy Ödülleri (Emmy 2019) kırmızı halısında 'pişti'
ntv.com.tr
Kırmızı halıda ünlülerin en çok korktuğu şey başlarına geldi. Mandy Moore, Susan Kelechi Watson ve Taraji P. Henson birebir aynı renk kombinasyonuna sahip elbisesleriyle 'pişti' oldu. Ünlü oyuncular, benzer kıyafetlerle geceye katılmalarına eğlenceli yorumlar getirdi.
-
1
Kırmızı halıda en korkulan şeylerden biri, başka bir davetliyle ‘pişti’ olmak, yani benzer giyinmektir. Dün gece sahiplerini bulan 71. Emmy Ödülleri gecesinde korkulan oldu.
-
2
Los Angeles’taki Microsoft Tiyatrosu’nda düzenlenen 2019 Emmy Ödül Töreni’nde üç davetli, kırmızı ve pembe renk kombinasyonuyla ‘pişti’ oldu.
-
3
This Is Us dizisinin yıldızları Mandy Moore ile Susan Kelechi Watson ile ünlü oyuncu Taraji P. Henson kırmızı halıda adeta üçüz gibiydi. Ancak ünlü oyuncular, ‘ikiz gibi’ olma halini eğlenceye çevirdi.
-
4
Mandy Moore ile Susan Kelechi Watson, yan yana fotoğraf vermekten de kaçınmadı.
-
5
Mandy Moore, sosyal medya paylaşımında, “Her zaman burada olmaktan ve arkadaşım Susan Kelechi Watson ile ikiz olmaktan mutlu oldum” dedi.
-
6
Susan Kelechi Watson ise rol arkadaşıyla çekilen fotoğraflarını, “Başka hiç kimseyle tek yumurta ikizi olmayı tercih etmezdim” notuyla paylaştı.