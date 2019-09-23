71. Emmy Ödülleri'nin (Emmy 2019) en ilginç anları

ÜCRET EŞİTSİZLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Fosse/Verdon dizisindeki performansıyla mini dizi dalında En İyi Kadın Oyuncu seçilen Michelle Williams, ödül konuşmasında ücret eşitsizliğine dikkat çekerek, “Gelecek sefer, beyaz bir erkek meslektaşıyla kıyaslandığında her bir dolar için 52 cent kazanan bir kadın, özellikle de renkli bir kadın, mesleğini yapmak için neye ihtiyacı olduğunu anlatırsa, onu dinleyin, ona inanın. Çünkü bir gün önünüzde durabilir, çalışma ortamına ve eşit olmayan ücrete rağmen başarılı olmasına izin verdiğiniz için teşekkür edebilir” dedi.