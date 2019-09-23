71. Emmy Ödülleri'nin (Emmy 2019) en ilginç anları
ntv.com.tr
71'inci kez sahiplerini bulan Emmy Ödülleri için düzenlenen törende, bazı ilginç anlar dikkat çekti. İşte ödül konuşmalarında ve sahne şovlarında öne çıkanlar...
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1
SONUNDA JULIA LOUIS-DREYFUS'U YENEN ÇIKTI
Fleabag oyuncusu Phoebe Waller-Bridge, Julia Louis-Dreyfus ile favori gösterildikleri yarıştan galip ayrıldı. Sekiz kez aynı ödülü kazanan Louis-Dreyfus yerine En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Ödülü’nü kazanan Waller-Bridge, konuşmasında, “Hayır! Aman Tanrım, hayır! Teşekkürler! Oyunculuğu çok zor ve acılı buldum hep. Ama buna değdi. Yıllardır izlediğim ve güldüğüm bu inanılmaz oyuncularla birlikte aday gösterildiğim için teşekkür ederim. Bunun benim için anlamı çok büyük” dedi.
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2
BILLY PORTER TARİH YAZDI
Pose dizisinin yıldızı Billy Porter, drama dalında En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazanarak, bu alanda ödül sahibi olan ilk siyahi ve eşcinsel kimliğini gözlemeyen oyuncu olarak tarihe geçti. Porter; Emmy ödülü için Jason Bateman (Ozark), Sterling K. Brown (This Is Us), Kit Harington (Game of Thrones), Bob Odenkirk (Better Call Saul) ve Milo Ventimiglia (This Is Us) ile yarıştı.
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3
ÜCRET EŞİTSİZLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ
Fosse/Verdon dizisindeki performansıyla mini dizi dalında En İyi Kadın Oyuncu seçilen Michelle Williams, ödül konuşmasında ücret eşitsizliğine dikkat çekerek, “Gelecek sefer, beyaz bir erkek meslektaşıyla kıyaslandığında her bir dolar için 52 cent kazanan bir kadın, özellikle de renkli bir kadın, mesleğini yapmak için neye ihtiyacı olduğunu anlatırsa, onu dinleyin, ona inanın. Çünkü bir gün önünüzde durabilir, çalışma ortamına ve eşit olmayan ücrete rağmen başarılı olmasına izin verdiğiniz için teşekkür edebilir” dedi.
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4
BALMUMU HEYKELLER ARASINDA EFSANEVİ KOMEDYEN
Ben Stiller; George Burns ve Lucille Ball gibi komedi ikonlarının heykelleriyle çıktığı sahnede komedi üzerine konuşma yaparken, 90 yaşındaki efsanevi komedyen Bob Newhart’ın, ilk bakışta balmumu heykel gibi durduğu ancak kanlı canlı olarak sahnede yer aldığı anlar seyirciden büyük alkış aldı.
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5
İÇ ÇAMAŞIRI ESPRİSİ
The Marvelous Mrs. Maisel adlı komedi dizisindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Komedi Oyuncusu seçilen Alex Borstein, ödül konuşmasına, “Geçen yıl pek çok kişinin üzgün olduğunu biliyorum, çünkü sütyen giymemiştim. Bu gece, özür dilemek istiyorum çünkü iç çamaşırı giymedim. Sandalyelerini atmak ya da temizlemek isteyebilirsiniz. Televizyonda çok iyi görünüyor ama burası bir bikram yogsa sınıfı gibi, pek çok gergin kadın var” şeklinde esprili bir girişi yaptı.