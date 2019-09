71. Emmy Ödülleri'nin (Emmy 2019) en ilginç anları

BILLY PORTER TARİH YAZDI

Pose dizisinin yıldızı Billy Porter, drama dalında En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazanarak, bu alanda ödül sahibi olan ilk siyahi ve eşcinsel kimliğini gözlemeyen oyuncu olarak tarihe geçti. Porter; Emmy ödülü için Jason Bateman (Ozark), Sterling K. Brown (This Is Us), Kit Harington (Game of Thrones), Bob Odenkirk (Better Call Saul) ve Milo Ventimiglia (This Is Us) ile yarıştı.