72. Cannes Film Festivali'nin en unutulmaz anları
ntv.com.tr
Dün akşam sona eren 72. Cannes Film Festivali, filmler ve ödüller kadar festivale katılan ünlülerin kırmızı halı pozlarıyla da hafızalara kazındı. İşte Cannes'dan en çarpıcı anlar...
-
1Rocketman filminin Cannes galasına hem Elton John, hem de filmde Elton John'u canlandıran Taron Egerton birlikte katıldı. Egerton, kırmızı halıda John'un ayakkabısını bağlayarak neşeli anlara imza attı.
-
2Antonio Banderas, Pain and Glory filminin fotoğraf çekimlerinde masaya çıkarak birbirinden çılgın pozlar verdi.
-
3Aktör Alain Delon, Altın Palmiye Onur Ödülü'nü aldı.
-
4Selena Gomez ile Bill Murray'nin Cannes Film Festivali açılışındaki şakalaşması hafızalara kazındı.
-
5Nusret Gökçe, The Traitor filminin galasında kırmızı halıda meşhur tuz serpme hareketi (saltbae) yaparak poz verdi.
-
6Ünlü model Bella Hadid, kırmızı elbisesiyle Cannes'da kırmızı halıya damga vurdu.
-
7Priyanka Chopra ve eşi Nick Jonas, The Best Years of a Life filminin galasında yağmur altında şemsiyeyle kırmızı halı pozu verdi.
-
8Rol arkadaşları Lubna Azabal ve Nisrin Erradi öpüşerek Cannes pozu verdi.
-
9Oyuncu Leyna Bloom, rol aldığı Port Authority filminin fotoğraf çekiminde masanın üstüne çıkarak poz verdi.
-
10Oyuncu Antonio Banderas ve yönetmen Pedro Almodovar, La Belle Epoque filminin fotoğraf çekiminde oyuncu Penelope Cruz'u aynı anda öperek poz verdi.
-
11Oyuncu Virginie Efira'nın kırmızı halıdayken ayakkabısının bağcığı açılınca yardıma rol arkadaşı Niels Schneider yetişti.
-
12Hamile olan yönetmen Justine Triet, Cannes galasına takım elbiseyle katıldı. Belirgin göbeğinin altında kalan pantolonlu görünümüyle göbekliği bir erkeğe benzetildi.