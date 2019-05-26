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72. Cannes Film Festivali'nin en unutulmaz anları

ntv.com.tr

Dün akşam sona eren 72. Cannes Film Festivali, filmler ve ödüller kadar festivale katılan ünlülerin kırmızı halı pozlarıyla da hafızalara kazındı. İşte Cannes'dan en çarpıcı anlar...

  • 1

    Rocketman filminin Cannes galasına hem Elton John, hem de filmde Elton John'u canlandıran Taron Egerton birlikte katıldı. Egerton, kırmızı halıda John'un ayakkabısını bağlayarak neşeli anlara imza attı.
  • 2

    Antonio Banderas, Pain and Glory filminin fotoğraf çekimlerinde masaya çıkarak birbirinden çılgın pozlar verdi.
  • 3

    Aktör Alain Delon, Altın Palmiye Onur Ödülü'nü aldı.
  • 4

    Selena Gomez ile Bill Murray'nin Cannes Film Festivali açılışındaki şakalaşması hafızalara kazındı.
  • 5

    Nusret Gökçe, The Traitor filminin galasında kırmızı halıda meşhur tuz serpme hareketi (saltbae) yaparak poz verdi.
  • 6

    Ünlü model Bella Hadid, kırmızı elbisesiyle Cannes'da kırmızı halıya damga vurdu.
  • 7

    Priyanka Chopra ve eşi Nick Jonas, The Best Years of a Life filminin galasında yağmur altında şemsiyeyle kırmızı halı pozu verdi.
  • 8

    Rol arkadaşları Lubna Azabal ve Nisrin Erradi öpüşerek Cannes pozu verdi.
  • 9

    Oyuncu Leyna Bloom, rol aldığı Port Authority filminin fotoğraf çekiminde masanın üstüne çıkarak poz verdi.
  • 10

    Oyuncu Antonio Banderas ve yönetmen Pedro Almodovar, La Belle Epoque filminin fotoğraf çekiminde oyuncu Penelope Cruz'u aynı anda öperek poz verdi.
  • 11

    Oyuncu Virginie Efira'nın kırmızı halıdayken ayakkabısının bağcığı açılınca yardıma rol arkadaşı Niels Schneider yetişti.
  • 12

    Hamile olan yönetmen Justine Triet, Cannes galasına takım elbiseyle katıldı. Belirgin göbeğinin altında kalan pantolonlu görünümüyle göbekliği bir erkeğe benzetildi.
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