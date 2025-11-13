73 yaşındaki Hatun teyze 3 yıldır dağcılık yapıyor, azmiyle gençlere taş çıkarttı
13.11.2025 15:11
İHA
Zirve tırmanışı için Sivas'tan Niğde'ye gelen 73 yaşındaki dağcı Hatun Okurkan, azmiyle gençlere ilham kaynağı oluyor.
Lisanslı sporcu olan Hatun Okurkan, ilerleyen yaşına rağmen katıldığı faaliyetlerde gösterdiği performansla çevresindekilerin takdirini topluyor. Dağcılığa 3 yıl önce başladığını belirten Okurkan, dağların kendisine yaşam enerjisi kazandırdığını söyledi.
Okurkan, "Benim yaşıtlarım dizinin başından kalkmıyor ama ben dağlarda geziyorum. Kalbimden biraz rahatsızdım, ritim bozukluğum vardı ama dağlar bana iyi geldi'' dedi.
Sivaslı sporcu, herkese doğada vakit geçirmesini ve yürüyüş yapmasını tavsiye etti. Okurkan, bugüne kadar Sivas, Erzincan ve Elazığ gibi illerde pek çok zirve faaliyetine katıldığını, Aladağlar’a da ilk kez çıktığını belirtti.