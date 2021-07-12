74. Cannes Film Festivali'nde Bella Hadid rüzgarı

Festivalin ilk gününde kırmızı halıda boy gösteren Bella Hadid bu kez Tre Piani filminin ön gösterimine katıldı. Hadid, kıyafeti ve takısıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.

12.07.2021 - 08:51

74. Cannes Film Festivali'nde Bella Hadid rüzgarı - 1
74. Cannes Film Festivali'nde Tre Piani filminin ön gösterimi yapıldı. Gösterime yıldız model Bella Hadid de katıldı.


74. Cannes Film Festivali'nde Bella Hadid rüzgarı - 2
Hadid, takısı ve kıyafetiyle bir kez daha dikkatleri üzerine topladı.


74. Cannes Film Festivali'nde Bella Hadid rüzgarı - 3
Filistin'e destek mesajlarıyla gündeme gelen Hadid, festivalin ilk gününde de kırmızı halıda boy göstermişti.


74. Cannes Film Festivali'nde Bella Hadid rüzgarı - 4
Öte yandan The Weeknd ayrılan Hadid yeni birlikteliğe yelken açtı. Hadid'in hayranları, yeni sevgilisinin son zamanlarda sürekli vakit geçirdiği Marc Kalman olduğunu iddia etti.


74. Cannes Film Festivali'nde Bella Hadid rüzgarı - 5
İşte Hadid'in Cannes'dan öne çıkan diğer kareleri...
74. Cannes Film Festivali'nde Bella Hadid rüzgarı - 6
74. Cannes Film Festivali'nde Bella Hadid rüzgarı - 7
74. Cannes Film Festivali'nde Bella Hadid rüzgarı - 8
74. Cannes Film Festivali'nde Bella Hadid rüzgarı - 9
74. Cannes Film Festivali'nde Bella Hadid rüzgarı - 10

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