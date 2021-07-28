74. Cannes Film Festivali'nin en'leri

Geçtiğimiz günlerde sona eren Cannes Film Festivali'nin geleneksel kırmızı halı seromonisi sağlık önlemleri nedeniyle küçülse de o halının üzerindeki ünlüler iddialarından hiçbir şey kaybetmedi. Festivalin en şık kadınları bir moda dergisi tarafından belirlendi.
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28.07.2021 - 11:40
Listenin zirvelerinde, beyaz ve siyahın buluştuğu Jean Paul Gaultier elbisesiyle model Bella Hadid yer aldı.
Hadid ikinci gece giydiği, siyah tuvaleti ve elbiseyi öne çıkaran sıradışı kolyesiyle listede iki kez yer almayı başardı.
Kırmızı halıda siyahi tercih eden Jessica Chastain Dior marka tuvaletiyle objektiflere takıldı.
68 yaşındaki oyuncu Isabelle Huppert, vücudunu saran siyah elbisesi, bileklikleri ve güneş gözlüğüyle kırmızı halının en karizmatik ismi olarak kayıtlara geçti.
Festivalin yaşam boyu başarı ödülüne layık görülen Jodie Foster, beyazı tercih eden isimler arasında listede kendisine yer buldu.
Kırmızı halının rengarenk yıldızları arasında Helen Mirren ve Rosamund Pike yer aldı.
Çiçekler içindeki yıldız ise Dolce & Gabbana kostümüyle Sharon Stone oldu.
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