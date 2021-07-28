74. Cannes Film Festivali'nin en'leri

Geçtiğimiz günlerde sona eren Cannes Film Festivali'nin geleneksel kırmızı halı seromonisi sağlık önlemleri nedeniyle küçülse de o halının üzerindeki ünlüler iddialarından hiçbir şey kaybetmedi. Festivalin en şık kadınları bir moda dergisi tarafından belirlendi.

28.07.2021 - 11:40

74. Cannes Film Festivali'nin en'leri - 1
Listenin zirvelerinde, beyaz ve siyahın buluştuğu Jean Paul Gaultier elbisesiyle model Bella Hadid yer aldı.
74. Cannes Film Festivali'nin en'leri - 2
Hadid ikinci gece giydiği, siyah tuvaleti ve elbiseyi öne çıkaran sıradışı kolyesiyle listede iki kez yer almayı başardı.


74. Cannes Film Festivali'nin en'leri - 3
Kırmızı halıda siyahi tercih eden Jessica Chastain Dior marka tuvaletiyle objektiflere takıldı.


74. Cannes Film Festivali'nin en'leri - 4
68 yaşındaki oyuncu Isabelle Huppert, vücudunu saran siyah elbisesi, bileklikleri ve güneş gözlüğüyle kırmızı halının en karizmatik ismi olarak kayıtlara geçti.


74. Cannes Film Festivali'nin en'leri - 5
Festivalin yaşam boyu başarı ödülüne layık görülen Jodie Foster, beyazı tercih eden isimler arasında listede kendisine yer buldu.


74. Cannes Film Festivali'nin en'leri - 6
Kırmızı halının rengarenk yıldızları arasında Helen Mirren ve Rosamund Pike yer aldı.
74. Cannes Film Festivali'nin en'leri - 7

Çiçekler içindeki yıldız ise Dolce & Gabbana kostümüyle Sharon Stone oldu.

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