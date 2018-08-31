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75. Venedik Film Festivali'nden renkli kareler

Berlin ve Cannes ile dünyanın en prestijli üç büyük film festivalinden biri olarak gösterilen ve bu yıl 75'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali, Ryan Gosling başrolünde oynadığı Damien Chazelle'in First Man filmi ile açıldı. Festivalin kırmızılı halısı ise renkli anlara sahne oldu. İşte festivalde öne çıkan isimler...

  • 1

    Ana Beatriz Barros
  • 2


    Carolina Crescentini
  • 3

    Patricia Contreras
  • 4

    Jeff Goldblum
  • 5

    Izabel Goulart
  • 6

    Cristiana Capotondi
  • 7

    Alfonso Cuaron
  • 8

    Hannah Gross
  • 9

    Hannah Gross
  • 10

    Paz Vega
  • 11

    Naomi Watts
  • 12

    Francesca Inaudi
  • 13

    Nicholas Hoult, Yorgos Lanthimos, Emma Stone, Olivia Colman ve Joe Alwyn
  • 14

    Jonathan Rhys Meyers
  • 15

    Joe Alwyn
  • 16

    Olivia Colman
  • 17

    Marina de Tavira, Yalitza Aparicio ve Nancy García García
  • 18

    Yorgos Lanthimos
  • 19

    Byung-Hun Lee
  • 20

    Jeff Goldblum and Emilie Livingston
  • 21

    Julien Landais and Alice Aufray
  • 22

    Emma Stone and Olivia Colman
  • 23


    Tye Sheridan
  • 24

    Rick Alverson
  • 25

    Izabel Goulart
  • 26

    Emma Stone
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