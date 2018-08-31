75. Venedik Film Festivali'nden renkli kareler

Berlin ve Cannes ile dünyanın en prestijli üç büyük film festivalinden biri olarak gösterilen ve bu yıl 75'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali, Ryan Gosling başrolünde oynadığı Damien Chazelle'in First Man filmi ile açıldı. Festivalin kırmızılı halısı ise renkli anlara sahne oldu. İşte festivalde öne çıkan isimler...
1
Ana Beatriz Barros
2
Carolina Crescentini
3
Patricia Contreras
4
Jeff Goldblum
5
Izabel Goulart
6
Cristiana Capotondi
7
Alfonso Cuaron
8
Hannah Gross
9
Hannah Gross
10
Paz Vega
11
Naomi Watts
12
Francesca Inaudi
13
Nicholas Hoult, Yorgos Lanthimos, Emma Stone, Olivia Colman ve Joe Alwyn
14
Jonathan Rhys Meyers
15
Joe Alwyn
16
Olivia Colman
17
Marina de Tavira, Yalitza Aparicio ve Nancy García García