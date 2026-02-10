76. Berlin Film Festivali başlıyor. "Kurtuluş" ve "Sarı Zarflar" Türkiye'yi temsil edecek
10.02.2026 15:28
NTV - Haber Merkezi
Berlin Film Festivali, 12 Şubat Perşembe günü başlıyor. Festivalde, İlker Çatak'ın "Sarı Zarflar"ı ve Emin Alper imzalı "Kurtuluş" filmi Altın Ayı için yarışacak.
Bu yıl 76'ncısı düzenlenecek olan Berlin Film Festivali (Berlinale) için geri sayım başladı. Festival, 12-22 Şubat tarihleri arasında Almanya'nın Berlin şehrinde gerçekleşecek.
Wim Wenders'ın jüri başkanlığını üstlendiği 76'ncı Berlin Film Festivali'nin açılışı Şahrbanoo Sadat'ın yönettiği "No Good Men" filmiyle yapılacak.
Açılış töreninde Malezyalı oyuncu Michelle Yeoh da Onursal Altın Ayı ödülü alacak.
ANA YARIŞMA SEÇKİSİNDEKİ 20 FİLM PRÖMİYER YAPACAK
Festivalin ana yarışma bölümünde; 22 film izleyiciyle buluşacak. Seçkide yer alan "Josephine" ve "Wolfram" filmleri dışındaki 20 film, prömiyerini Berlin’de yapacak. İşte ana yarışma bölümünde yer alacak yapımlar:
- At the Sea / Kornel Mundruczo
- Dao / Alain Gomis
- Dust / Anke Blonde
- Everybody Digs Bill Evans / Grant Gee
- Flies / Fernando Eimbcke
- Home Stories / Eva Trobisch
- In A Whisper / Leyla Bouzid
- Josephine / Beth de Araujo
- The Loneliest Man in Town / Tizza Covi, Rainer Frimmel
- My Wife Cries / Angela Schanelec
- A New Dawn / Yoshitoshi Shinomiya
- Nightborn / Hanna Bergholm
- Nina Roza / Genevieve Dulude-de Celles
- Queen At Sea / Lance Hammer
- Rosebush Pruning / Karim Ainouz
- Rose / Markus Schleinzer
- Salvation / Emin Alper
- Soumsoum, The Night Of The Stars / Mahamat-Saleh Haroun
- We Are All Strangers / Anthony Chen
- Wolfram / Warwick Thornton
- Yellow Letters / İlker Çatak
- YO Love is a Rebellious Bird / Anna Fitch, Banker White
FESTİVALDE TÜRK FİLMLERİ RÜZGARI
Öte yandan Türk sinemasından filmler de Berlin Film Festivali'nde yarışacak. İlker Çatak imzalı "Sarı Zarflar" ve Emin Alper'in "Kurtuluş" adlı filmi Altın Ayı için yarışacak.
EMİN ALPER'DEN 7 YIL SONRA BÜYÜK BAŞARI
Emin Alper, 2019 yılında yine Berlinale’nin ana yarışma seçkisinde yer alan "Kız Kardeşler" filminden 7 yıl sonra Türkiye’den ana yarışma bölümüne kabul edilen ilk yapım olan "Kurtuluş" ile dikkat çekti.
Alper'in yeni filmi "Kurtuluş", 15 Şubat Pazar günü 76'ncı Berlin Film Festivali’nin ana yarışma bölümünde dünya prömiyerini yapacak.
Korucu Hazeran aşireti ile yıllar önce terk etmek zorunda bırakıldıkları köylerine geri dönen Bezariler arasındaki toprak çatışmasını konu alan filmin kadrosunda; Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman, Naz Göktan, Özlem Taş, Eren Demir, Selim Akgül, Hichi Demi ve Nazmi Karaman gibi isimler yer alıyor.
Ana yarışma seçkisinde yer alan bir diğer film ise İlker Çatak imzalı "Sarı Zarflar" oldu. Başrollerinde Özgü Namal ve Tansu Biçer’in yer aldığı film, bir gecede işlerini ve evlerini kaybeden bir çiftin, 13 yaşındaki kızlarıyla birlikte idealleri ile hayatta kalma arzusu arasında sıkışan yolculuğunu anlatıyor.
13 Şubat'ta Berlin Film Festivali'nde izleyiciyle buluşacak olan filmin başrol oyuncuları da Gümüş Ayı için öne çıkan adaylar arasında yer alıyor.
Festivalin Forum Expanded bölümünde; Burak Çevik imzalı "İki Laborantın Yorgun Saatleri" yer alıyor. Deneysel kısa filmde başrolleri Nalan Kuruçim, Bahar Çevik ve Didar Püren Erbek paylaşıyor.
Forum bölümünde ise Dalya Keleş’in ergenliğin eşiğindeki bir çocuğu temel alan kısa filmi "Yerçekimi" ve Banu Sıvacı’nın ikinci uzun metraj filmi "Günyüzü" yer alıyor.