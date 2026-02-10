76. Berlin Film Festivali başlıyor. "Kurtuluş" ve "Sarı Zarflar" Türkiye'yi temsil edecek

Ana yarışma seçkisinde yer alan bir diğer film ise İlker Çatak imzalı "Sarı Zarflar" oldu. Başrollerinde Özgü Namal ve Tansu Biçer’in yer aldığı film, bir gecede işlerini ve evlerini kaybeden bir çiftin, 13 yaşındaki kızlarıyla birlikte idealleri ile hayatta kalma arzusu arasında sıkışan yolculuğunu anlatıyor.

13 Şubat'ta Berlin Film Festivali'nde izleyiciyle buluşacak olan filmin başrol oyuncuları da Gümüş Ayı için öne çıkan adaylar arasında yer alıyor.