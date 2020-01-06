77. Altın Küre Ödülleri (Golden Globe 2020) sonrası partide ünlüler
Ödül alanlar, adaylar ve tüm davetliler, 2020 Altın Küre Ödülleri sonrası düzenlenen after party'de buluştu. İşte 77. Altın Küre Ödülleri sonrası partiden yansıyanlar...
ntv.com.tr
06.01.2020 - 12:04
| Son Güncelleme : 06.01.2020 - 12:07
Laura Dern, Renée Zellweger
David Heyman, Bong Joon Ho
Brian Cox, Kieran Culkin, Jesse Armstrong, Alan Ruck ve Sarah Snook
Sofía Vergara, Sarah Hyland
Tiffany Haddish, Awkwafina
Jason Momoa, Lisa Bonet, Zoe Kravitz
Renée Zellweger, yönetmen Bong Joon-ho
Diana Lin, Awkwafina, Zhao Shuzhen
Nicole Kempel, Antonio Banderas
Laura Brown, Kathryn Newton
Patricia Arquette, Salma Hayek
Harry Williams, Sarah Hammond, Joe Lewis
Jaya Harper, Laura Dern, Ellery Harper
Sarah Snook, Casey Bloys, Hunter Schafer, Maude Apatow
Maude Apatow, Nina Dobrev, Madeline Brewer, Sydney Sweeney
Jasmine Sanders, Paris Hilton