77. Altın Küre Ödülleri (Golden Globe) sahne arkası
Dün gece ABD'nin Los Angeles kentindeki Beverly Hilton'da düzenlenen 77. Altın Küre Ödülleri'nde sahne önü kadar sahne arkası da çok renkliydi. İşte geceye katılan ünlü yıldızların perde arkasından yansıyan eğlenceli görüntüleri...
ntv.com.tr
06.01.2020 - 10:33
Rami Malek, Margot Robbie, Lucy Boynton
Quentin Tarantino, Patricia Arquette
Ramy Youssef, Dana Walden
Joaquin Phoenix, Rooney Mara
Noah Baumbach, Quentin Tarantino
Laura Dern, Elton John, Bernie Taupin
Brad Pitt, Leonardo DiCaprio
Andrew Scott, Tobias Menzies, Josh O'Connor
Brad Pitt, Sandra Bullock, Rose Uniacke, David Heyman
Quentin Tarantino, Bong Joon Ho
Jared Harris, Craig Mazin
Patricia Arquette, Joey King
Dylan Brosnan, Paris Brosnan
Billy Porter, Karen Pittman, Desean K Terry
Sarah Hyland, Joaquin Phoenix
Jennifer Aniston, Glenn Close, Sandra Bullock