77. Altın Küre Ödülleri (Golden Globe) sahne arkası

Dün gece ABD'nin Los Angeles kentindeki Beverly Hilton'da düzenlenen 77. Altın Küre Ödülleri'nde sahne önü kadar sahne arkası da çok renkliydi. İşte geceye katılan ünlü yıldızların perde arkasından yansıyan eğlenceli görüntüleri...

Rami Malek, Margot Robbie, Lucy Boynton
Quentin Tarantino, Patricia Arquette
Michelle Williams
Ramy Youssef, Dana Walden
Joaquin Phoenix, Rooney Mara
Jennifer Aniston
Noah Baumbach, Quentin Tarantino
Brad Pitt
Laura Dern, Elton John, Bernie Taupin
Brad Pitt, Leonardo DiCaprio
Andrew Scott, Tobias Menzies, Josh O'Connor
Brad Pitt, Sandra Bullock, Rose Uniacke, David Heyman
Quentin Tarantino, Bong Joon Ho
Jared Harris, Craig Mazin
Stellan Skarsgård
Awkwafina
Sandra Bullock
Patricia Arquette, Joey King
Bobby Berk, Joey King
Yara Shahidi
Seth MacFarlane
Sarah Snook
Dylan Brosnan, Paris Brosnan
Billy Porter, Karen Pittman, Desean K Terry
Iskra Lawrence
Sarah Hyland, Joaquin Phoenix
Ramy Youssef
Sam Mendes, Brad Pitt
Jennifer Aniston, Glenn Close, Sandra Bullock

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