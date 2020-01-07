77. Altın Küre Ödülleri (Golden Globes 2020) sonrası akılda kalan ayrıntılar

"ÖDÜLÜNÜZÜ ALIN VE DEFOLUN"

ABD ile İran'ın savaşın eşiğine gelmesi ve Avustralya'da süren çevre felaketinin gölgesinde geçen ödül töreninin siyasi mesajlara sahne olması bekleniyordu. Ancak gecenin sunucusu Ricky Gervais'in (58) açılış konuşması gecenin seyrini değiştirdi. Gervais, şunları söyledi:

"Hepiniz duyarlı olduğunuzu söylüyorsunuz ama Çin'de merdiven altı üretim yapan Apple, Amazon ve Disney ile çalışıyorsunuz. DAEŞ dijital platfporm kursa ilk iş menajerinizi arardınız, değil mi? Ödül alırsanız sakın bu sahneyi politik mesaj vermek için kullanmayın. İnsanlara öğüt verecek konumda değilsiniz. Gerçek dünyadan bihabersiniz. Greta Thunberg kadar bile okula gitmediniz. Ödülünüzü alın ve defolun."