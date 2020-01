77. Altın Küre Ödülleri (Golden Globes 2020) sonrası akılda kalan ayrıntılar

ÇOCUKLARINDAN BAHSETMEDİ

Once Upon a Time in Hollywood filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu seçilen Brad Pitt (56), teşekkür konuşmasında çocuklarına yer vermemesiyle dikkat çekti. Ünlü aktöre yakın bir kaynağın TMZ’ye aktardığına göre, Pitt, çocuklarından toplum içinde söz ederek onların bu yolla hatırlanmasını istemiyor. Onlardan bahsetmenin, çocuklarına istemediği şekilde dikkat çekmek olduğuna inanıyor. Pitt’in Angelina Jolie ile birlikteliğinden üçü biyolojik, üçü de evlatlık olmak üzere altı çocuğu bulunuyor.