77. Altın Küre Ödülleri (Golden Globes 2020) sonrası akılda kalan ayrıntılar

Dü gerçekleşen 77. Altın Küre Ödülleri'nin ardından yankıları sürüyor. Gecede ödül alanlar kadar konuşmalar, kıyafatler ve ilginç benzetmeler de akılda kaldı. İşte 2020 Altın Küre gecesinden ilginç ayrıntılar...

"ÖDÜLÜNÜZÜ ALIN VE DEFOLUN"

ABD ile İran'ın savaşın eşiğine gelmesi ve Avustralya'da süren çevre felaketinin gölgesinde geçen ödül töreninin siyasi mesajlara sahne olması bekleniyordu. Ancak gecenin sunucusu Ricky Gervais'in (58) açılış konuşması gecenin seyrini değiştirdi. Gervais, şunları söyledi:

"Hepiniz duyarlı olduğunuzu söylüyorsunuz ama Çin'de merdiven altı üretim yapan Apple, Amazon ve Disney ile çalışıyorsunuz. DAEŞ dijital platfporm kursa ilk iş menajerinizi arardınız, değil mi? Ödül alırsanız sakın bu sahneyi politik mesaj vermek için kullanmayın. İnsanlara öğüt verecek konumda değilsiniz. Gerçek dünyadan bihabersiniz. Greta Thunberg kadar bile okula gitmediniz. Ödülünüzü alın ve defolun."

ABAJUR ELBİSE

Cate Blanchett (50), Altın Küre'deki kıyafet seçimiyle sosyal medyanın diline düştü. Avustralyalı oyuncunun Mary Katrantzou tasarımı pilili elbisesi abajura benzetildi.

TOPUK AYARI

Ünlü oyuncu Nicole Kidman'ın (52) boyu 180 santimetre, müzisyen eşi Keith Urban'ın (52) ise 178 santimetre. Urban, topuklu giyen eşinin yanında fazla kısa görünmemek için kırmızı halıya ekstra platformlu ayakkabılarla çıktı.

EN PAHALI MÜCEVHER

İngiliz oyuncu Helen Mirren (74), Harry Winston marka, 4 milyon dolar değerinde elmas gerdanlığı, yüzüğü ve künyeleriile gecenin en pahalı mücevherini taşıyan isim oldu.

EN ROMANTİK ÇİFT

Marriage Story filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyunu dalında Altın Küre'ye aday gösterilen Scarlett Johansson (35), törene nişanlısı Colin Jost (37) ile katıldı. Kırmızı halıda birbirlerini öperek poz veren çift, gecenin en romantik ikilisi oldu.

OBAMA'YA TEŞEKKÜR

ABD’nin önceki başkanı Barack Obama, sosyal medya hesabında paylaştığı en sevdiği diziler listesinde Fleabag dizisinin ikinci sezonuna da yer vermişti. Dizinin senaristi ve aynı zamanda başrol oyuncusu olan Phoebe Waller-Bridge (34), Müzikal ya da Komedi Dalında En İyi Kadın Dizi Oyuncusu Ödülü’nü kazandıktan sonra teşekkür konuşmasında Obama’ya da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

ÇOCUKLARINDAN BAHSETMEDİ

Once Upon a Time in Hollywood filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu seçilen Brad Pitt (56), teşekkür konuşmasında çocuklarına yer vermemesiyle dikkat çekti. Ünlü aktöre yakın bir kaynağın TMZ’ye aktardığına göre, Pitt, çocuklarından toplum içinde söz ederek onların bu yolla hatırlanmasını istemiyor. Onlardan bahsetmenin, çocuklarına istemediği şekilde dikkat çekmek olduğuna inanıyor. Pitt’in Angelina Jolie ile birlikteliğinden üçü biyolojik, üçü de evlatlık olmak üzere altı çocuğu bulunuyor.

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