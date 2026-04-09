79. Cannes Film Festivali için heyecan dorukta. Festival seçkisi açıklandı
09.04.2026 15:20
Son Güncelleme: 09.04.2026 15:58
Ceren Ekşi
Bu yıl 12-23 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Cannes Film Festivali için geri sayım başladı. 79'uncu Cannes Film Festivali'nin film seçkisi duyuruldu.
Sinema dünyasının en prestijli festivallerinden Cannes Film Festivali için bekleyiş sürüyor. Bu yıl 79'uncusu düzenlenecek olan Cannes Film Festivali, 12-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.
Güney Koreli yönetmen Park Chan-wook'un jüri başkanlığını üstlendiği 2026 Cannes Film Festivali'nin seçkisi açıklandı.
FESTİVALDE BAĞIMSIZ SİNEMA ETKİSİ
Geçen sene Hollywood etkisinin öne çıktığı festivalde bu kez bağımsız filmler rüzgarı esiyor. Festivalin 2026 seçkisinde; Asghar Farhadi, Pedro Almodovar, Pawel Pawlikowski, Ira Sachs, Hirokazu Kore-eda, Laszlo Nemes ve Ryusuke Hamaguchi gibi ünlü yönetmenlerin yeni filmleri yer alıyor.
Festival seçkisinin büyük ölçekte netleştiğini söyleyen Cannes Film Festivali başkanı Thierry Fremaux, "Bazı filmler hakkındaki kararlar önümüzdeki birkaç hafta içinde verilecek" dedi. Fremaux, festivale 141 farklı ülkeden başvuru yapıldığını da söyledi.
Öte yandan Cannes seçkisinin ana yarışma bölümünde bu yıl birçok Fransız filminin yer alması da dikkat çekti. İşte 2026 Cannes Film Festivali seçkisi…
AÇILIŞ FİLMİ
The Electric Kiss (La Venus électrique)- Pierre Salvadori
ANA YARIŞMA
Minotaur- AndreyZvyagintsev
The Beloved- Rodrigo Sorogoyen
The Man I Love- Ira Sachs
Fatherland- Pawel Pawlikowski
Moulin- Laszlo Nemes
Histoire de la nuit- Lea Mysius
Fjord- Cristian Mungiu
Notre salut- Emmanuel Marre
Gentle Monster- Marie Kreutzer
Nagi Notes- Koji Fukada
Hope- Na Hong-Jin
Sheep in the Box- Hirokazu Kore-eda
Garance- Jeanne Herry
The Unknown- Arthur Harrari
All of a Sudden- Ryusuke Hamaguchi
The Dreamed Adventure- Valeska Grisebach
Coward- Lukas Dhont
La Bola Negra(The Black Ball)- Javier Ambrossi ve Javier Calvo
A Woman’s Life- Charline Bourgeois-Taquet
Parallel Tales- Asghar Farhadi
Bitter Christmas- Pedro Almodovar
BELİRLİ BİR BAKIŞ (UN CERTAIN REGARD)
La mas dulce- Laila Marrakchi
Club Kid- Jordan Firstman
Teenage Sex and Death at Camp Miasma- Jane Schoenbrun
Everytime- Sandra Wollner
I’ll Be Gone in June- Katharina Rivilis
Yesterday the Eye Didn’t Sleep- Rakan Mayasi
The Meltdown- Manuela Martelli
YARIŞMA DIŞI (HORS COMPETITION)
Her Private Hell- Nicolas Winding Refn
Diamond- Andy Garcia
Karma- Guillaume Canet
L’Objet Du Delit- Agnes Jaoui
De Gaulle: L’Âge de Fer- Antonin Baudry
CANNES PRÖMİYERLER (CANNES PREMIERE)
Propeller One-Way Night Coach- John Travolta
The Samurai and the Prisoner- Kiyoshi Kurosawa
Heimsuchung- Volker Schlöndorff
The Game- Juan Cabral ve Santiago Franco
The Third Night- Daniel Auteuil
ÖZEL GÖSTERİMLER
John Lennon: The Last Interview- Steven Soderbergh
Avedon- Ron Howard
Les Survivants du Che- Christophe Réveille
Les Matins Merveilleux- Avril Besson
Rehearsal for a Revolution- Pegah Ahangarani
GECE YARISI GÖSTERİMLERİ
Roma Elastica- Betrand Mandico
Full Phil- Quentin Dupieux
Colony- Yeon Sang-ho
Jim Queen- Nicolas Athane ve Marco Nguyen
Sanguine- Marion Le Coroller
ONUR ÖDÜLÜ ALACAKLAR
Öte yandan 79'uncu Cannes Film Festivali'nde usta oyuncular Barbra Streisand ve Peter Jackson'a da Altın Palmiye Onur Ödülü (Honorary Palme d’Or) takdim edilecek.