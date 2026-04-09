79. Cannes Film Festivali için heyecan dorukta. Festival seçkisi açıklandı

Sinema dünyasının en prestijli festivallerinden Cannes Film Festivali için bekleyiş sürüyor. Bu yıl 79'uncusu düzenlenecek olan Cannes Film Festivali, 12-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

Güney Koreli yönetmen Park Chan-wook'un jüri başkanlığını üstlendiği 2026 Cannes Film Festivali'nin seçkisi açıklandı.

FESTİVALDE BAĞIMSIZ SİNEMA ETKİSİ

Geçen sene Hollywood etkisinin öne çıktığı festivalde bu kez bağımsız filmler rüzgarı esiyor. Festivalin 2026 seçkisinde; Asghar Farhadi, Pedro Almodovar, Pawel Pawlikowski, Ira Sachs, Hirokazu Kore-eda, Laszlo Nemes ve Ryusuke Hamaguchi gibi ünlü yönetmenlerin yeni filmleri yer alıyor.