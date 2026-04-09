79. Cannes Film Festivali için heyecan dorukta. Festival seçkisi açıklandı

09.04.2026 15:20

Son Güncelleme: 09.04.2026 15:58

Ceren Ekşi

Bu yıl 12-23 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Cannes Film Festivali için geri sayım başladı. 79'uncu Cannes Film Festivali'nin film seçkisi duyuruldu.

NTV

Sinema dünyasının en prestijli festivallerinden Cannes Film Festivali için bekleyiş sürüyor. Bu yıl 79'uncusu düzenlenecek olan Cannes Film Festivali, 12-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

 

Güney Koreli yönetmen Park Chan-wook'un jüri başkanlığını üstlendiği 2026 Cannes Film Festivali'nin seçkisi açıklandı.

 

FESTİVALDE BAĞIMSIZ SİNEMA ETKİSİ

 

Geçen sene Hollywood etkisinin öne çıktığı festivalde bu kez bağımsız filmler rüzgarı esiyor. Festivalin 2026 seçkisinde; Asghar Farhadi, Pedro Almodovar, Pawel Pawlikowski, Ira Sachs, Hirokazu Kore-eda, Laszlo Nemes ve Ryusuke Hamaguchi gibi ünlü yönetmenlerin yeni filmleri yer alıyor.

NTV

Festival seçkisinin büyük ölçekte netleştiğini söyleyen Cannes Film Festivali başkanı Thierry Fremaux, "Bazı filmler hakkındaki kararlar önümüzdeki birkaç hafta içinde verilecek" dedi. Fremaux, festivale 141 farklı ülkeden başvuru yapıldığını da söyledi.

 

Öte yandan Cannes seçkisinin ana yarışma bölümünde bu yıl birçok Fransız filminin yer alması da dikkat çekti. İşte 2026 Cannes Film Festivali seçkisi…

IMDB

AÇILIŞ FİLMİ

 

The Electric Kiss (La Venus électrique)- Pierre Salvadori

 

ANA YARIŞMA

 

Minotaur- AndreyZvyagintsev

The Beloved- Rodrigo Sorogoyen

The Man I Love- Ira Sachs

Fatherland- Pawel Pawlikowski

Moulin- Laszlo Nemes

Histoire de la nuit- Lea Mysius

Fjord- Cristian Mungiu

Notre salut- Emmanuel Marre

Gentle Monster- Marie Kreutzer

Nagi Notes- Koji Fukada

Hope- Na Hong-Jin

Sheep in the Box- Hirokazu Kore-eda

Garance- Jeanne Herry

The Unknown- Arthur Harrari

All of a Sudden- Ryusuke Hamaguchi

The Dreamed Adventure- Valeska Grisebach

Coward- Lukas Dhont

La Bola Negra(The Black Ball)- Javier Ambrossi ve Javier Calvo

A Woman’s Life- Charline Bourgeois-Taquet

Parallel Tales- Asghar Farhadi

Bitter Christmas- Pedro Almodovar

IMDB

BELİRLİ BİR BAKIŞ (UN CERTAIN REGARD)

 

La mas dulce- Laila Marrakchi

Club Kid- Jordan Firstman

Teenage Sex and Death at Camp Miasma- Jane Schoenbrun

Everytime- Sandra Wollner

I’ll Be Gone in June- Katharina Rivilis

Yesterday the Eye Didn’t Sleep- Rakan Mayasi

The Meltdown- Manuela Martelli

 

YARIŞMA DIŞI (HORS COMPETITION)

 

Her Private Hell- Nicolas Winding Refn

Diamond- Andy Garcia

Karma- Guillaume Canet

L’Objet Du Delit- Agnes Jaoui

De Gaulle: L’Âge de Fer- Antonin Baudry

 

CANNES PRÖMİYERLER (CANNES PREMIERE)

 

Propeller One-Way Night Coach- John Travolta

The Samurai and the Prisoner- Kiyoshi Kurosawa

Heimsuchung- Volker Schlöndorff

The Game- Juan Cabral ve Santiago Franco

The Third Night- Daniel Auteuil

IMDB

ÖZEL GÖSTERİMLER

 

John Lennon: The Last Interview- Steven Soderbergh

Avedon- Ron Howard

Les Survivants du Che- Christophe Réveille

Les Matins Merveilleux- Avril Besson

Rehearsal for a Revolution- Pegah Ahangarani

 

GECE YARISI GÖSTERİMLERİ

 

Roma Elastica- Betrand Mandico

Full Phil- Quentin Dupieux

Colony- Yeon Sang-ho

Jim Queen- Nicolas Athane ve Marco Nguyen

Sanguine- Marion Le Coroller

 

ONUR ÖDÜLÜ ALACAKLAR

 

Öte yandan 79'uncu Cannes Film Festivali'nde usta oyuncular Barbra Streisand ve Peter Jackson'a da Altın Palmiye Onur Ödülü (Honorary Palme d’Or) takdim edilecek.