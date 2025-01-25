8 ay boyunca sadece et, tereyağı ve peynir yiyen adam soluğu hastanede aldı: Yan etkileri inanılmaz

Floridalı adamın kolesterolü, diyete başlamadan önce 210 ila 300 mg/dL arasında dalgalanıyordu. Kardiyologlar, adamın durumunu değerlendirerek, yüksek kolesterol seviyeleri veya diğer yağlardan kaynaklanan bir rahatsızlık olan ksantelazma teşhisi koydu. Ksantelazma, aşırı lipitlerin kan damarlarından sızarak yerel lipit birikintileri oluşturduğu bir durumdur. Bu birikintiler genellikle göz çevresinde görülür ancak kimi zaman vücudun diğer bölgelerinde de oluşabilir. Ksantelazma, genellikle yüksek kolesterol, diyabet veya tiroid sorunlarından kaynaklanabilir.