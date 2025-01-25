8 ay boyunca sadece et, tereyağı ve peynir yiyen adam soluğu hastanede aldı: Yan etkileri inanılmaz
ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 40'lı yaşlarında bir adam, 8 ay boyunca sadece et, peynir ve tereyağı tüketti. JAMA Cardiology'de yayımlanan ilginç olay, tıp dünyasında da şaşkınlıkla karşılandı.
İsmi açıklanmayan ABD'li bir adam, 8 ay boyunca uyguladığı etobur diyetin vücudunda yarattığı yan etkiler nedeniyle Tampa'daki bir hastaneye başvurdu. Avuç içlerinde, dirseklerinde ve ayak tabanlarında sarımsı bezelerle birlikte akıntı şikayeti olan 40'lı yaşlarındaki hasta, günlük öğünlerinde birer parça tereyağı, 6-9 kilo peynir ve hamburger köftesi tükettiğini söyledi.