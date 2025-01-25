8 ay boyunca sadece et, tereyağı ve peynir yiyen adam soluğu hastanede aldı: Yan etkileri inanılmaz

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 40'lı yaşlarında bir adam, 8 ay boyunca sadece et, peynir ve tereyağı tüketti. JAMA Cardiology'de yayımlanan ilginç olay, tıp dünyasında da şaşkınlıkla karşılandı.

8 ay boyunca sadece et, tereyağı ve peynir yiyen adam soluğu hastanede aldı: Yan etkileri inanılmaz - 1

İsmi açıklanmayan ABD'li bir adam, 8 ay boyunca uyguladığı etobur diyetin vücudunda yarattığı yan etkiler nedeniyle Tampa'daki bir hastaneye başvurdu. Avuç içlerinde, dirseklerinde ve ayak tabanlarında sarımsı bezelerle birlikte akıntı şikayeti olan 40'lı yaşlarındaki hasta, günlük öğünlerinde birer parça tereyağı, 6-9 kilo peynir ve hamburger köftesi tükettiğini söyledi.

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8 ay boyunca sadece et, tereyağı ve peynir yiyen adam soluğu hastanede aldı: Yan etkileri inanılmaz - 2

Et, yumurta ve süt ürünleri gibi hayvansal ürünleri içeren etobur diyet, son yıllarda marjinal fitness çevrelerinde popülerlik kazandı. Diyeti benimseyenler, sadece proteinle beslenerek kilo kontrolü sağladıklarını öne sürüyorlar.

8 ay boyunca sadece et, tereyağı ve peynir yiyen adam soluğu hastanede aldı: Yan etkileri inanılmaz - 3

Ancak JAMA Cardiology dergisine konu olan ABD'li hasta, abartılı beslenme rutiniyle doktorları bile şaşırttı.

Etobur diyet sayesinde kendisini daha sağlıklı hissettiğini söyleyen adam, tam yağlı ve hayvansal gıdalara geçtikten sonra kilo verdiğini, bilişsel işlevlerinde belirgin iyileşmeler gördüğünü ifade etse de; ellerindeki sarı akıntılar, endişe verici görünüyordu.

8 ay boyunca sadece et, tereyağı ve peynir yiyen adam soluğu hastanede aldı: Yan etkileri inanılmaz - 4

Sağlıklı bir kolesterol seviyesi, 200 mg/dL'nin altında kabul ediliyor ancak doktorlar, adamın toplam kolesterol seviyesinin 1.000 mg/dL'yi aştığını keşfetti. Kolesterolün yüksek olması, koroner kalp hastalıklarına yakalanma riskini artırabiliyor.

8 ay boyunca sadece et, tereyağı ve peynir yiyen adam soluğu hastanede aldı: Yan etkileri inanılmaz - 5

Floridalı adamın kolesterolü, diyete başlamadan önce 210 ila 300 mg/dL arasında dalgalanıyordu. Kardiyologlar, adamın durumunu değerlendirerek, yüksek kolesterol seviyeleri veya diğer yağlardan kaynaklanan bir rahatsızlık olan ksantelazma teşhisi koydu. Ksantelazma, aşırı lipitlerin kan damarlarından sızarak yerel lipit birikintileri oluşturduğu bir durumdur. Bu birikintiler genellikle göz çevresinde görülür ancak kimi zaman vücudun diğer bölgelerinde de oluşabilir. Ksantelazma, genellikle yüksek kolesterol, diyabet veya tiroid sorunlarından kaynaklanabilir.

8 ay boyunca sadece et, tereyağı ve peynir yiyen adam soluğu hastanede aldı: Yan etkileri inanılmaz - 6

TikTok fenomeni Courtney Luna; krema, tereyağı, biftek, pastırma, yumurta ve hamburgerden oluşan etobur diyet sayesinde 30 kilo verdiğini açıklamıştı fakat uzmanlar, etobur diyetin sanıldığı kadar doğru bir beslenme rutini olmadığını vurguluyor.

8 ay boyunca sadece et, tereyağı ve peynir yiyen adam soluğu hastanede aldı: Yan etkileri inanılmaz - 7

Tıp otoriteleri, sağlıklı bir diyet için az yağlı süt, protein, meyve, sebze ve tahıl tüketimine ağırlık verilmesini öneriyor.

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