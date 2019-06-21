8 gün önce evlenen Müge Boz'dan hamilelik açıklaması

Boz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Evliliğimizi ve mutluluğumuzu taçlandıracak bir haberi buradan sizlerle paylaşmak istiyorum, evet biz aile oluyoruz, bir bebeğimiz olucak" dedi.

Bir bebek sahibi olmayı çok istediklerini dile getiren Boz, paylaşımını sonunda eşi Erdeniz'e "Bu mutluluğu bana yaşattığın için sana çok teşekkür ediyorum" diyerek sonlandırdı.

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Balayı için İspanya'nın Girona bölgesini tercih eden ikiliden Boz, evlilik sonrası şu ifadeleri kullanmıştı: "Çok güzel bir çekim yaptık bu mutlu anımızı ölümsüzleştirmek için, süprizi bozmayalım ama yine de paylaşalım dedik. O kadar güzel mesajlar atıyorsunuz ki, tanıdığımız tanımadığımız herkese sonsuz teşekkürler. Çok mutluyuz ne diyeyim, darısı tüm sevenlerin başına..."