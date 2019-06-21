8 gün önce evlenen Müge Boz'dan hamilelik açıklaması
Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz ile 8 gün önce İspanya'da evlenen oyuncu ve sunucu Müge Boz hamile olduğunu duyurdu.
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Basketbolcu sevgilisi Caner Erdeniz ile Barcelona'da evlenen oyuncu Müge Boz hamile olduğunu açıkladı.
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Boz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Evliliğimizi ve mutluluğumuzu taçlandıracak bir haberi buradan sizlerle paylaşmak istiyorum, evet biz aile oluyoruz, bir bebeğimiz olucak" dedi.
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Bir bebek sahibi olmayı çok istediklerini dile getiren Boz, paylaşımını sonunda eşi Erdeniz'e "Bu mutluluğu bana yaşattığın için sana çok teşekkür ediyorum" diyerek sonlandırdı.
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Balayı için İspanya'nın Girona bölgesini tercih eden ikiliden Boz, evlilik sonrası şu ifadeleri kullanmıştı: "Çok güzel bir çekim yaptık bu mutlu anımızı ölümsüzleştirmek için, süprizi bozmayalım ama yine de paylaşalım dedik. O kadar güzel mesajlar atıyorsunuz ki, tanıdığımız tanımadığımız herkese sonsuz teşekkürler. Çok mutluyuz ne diyeyim, darısı tüm sevenlerin başına..."