8 kilo kedileri omzunda taşıyor. Gezgin kediler sahibinin omzunda İstanbul'u geziyor

Yavru kedi Pera önce kısa yürüyüşlere katıldı ardından babasının izinden giderek kalabalık ve sosyal hayatın tadına baktı. Sakin yapısıyla bilinen Reis, saatlerce omuzda durabilirken daha meraklı bir karaktere sahip olan Pera zaman zaman kucakta veya yerde dolaşmayı tercih ediyor. Hakan Emrah sevimli kedileriyle beraber İstanbul'un simge noktalarında yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Kedisinin kendisini en güvende hissettiği yerin omzu olduğuna değinen Emrah, "En sevdiği şey uyumak, yemek yemek ve omzumda olmak. Yatarken de yanımda, uyanırken de yanımda. Çok sakin bir kedi. Dört duvar arasında kalmasını istemiyorum. Biz, nasıl havayı teneffüs ediyorsak o da etsin istiyorum. Yağmurlu ya da soğuk havalarda bazen çıkaramıyorum. O zaman da arkamdan miyavlıyor, üzülüyor." dedi.