8 kilo kedileri omzunda taşıyor. Gezgin kediler sahibinin omzunda İstanbul'u geziyor
16.02.2026 15:05
AA
İstanbul'un seyyah kedisi Reis'in yolculuğuna kızı Pera'da katıldı. Sevimli kedilerin İstanbul gezileri turistlerin ilgisini çekiyor.
İSTANBUL'UN SEYYAH KEDİSİ
Fitness eğitmeni 49 yaşındaki Hakan Emrah, İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini kedisi “Reis” ile birlikte yaklaşık 4 yıldır geziyor. Gezileri sırasında tanınan Reis "İstanbul'un seyyah kedisi" olarak biliniyor. Reis sahibinin omzunda yaptığı gezilerle hayatını sürdürürken kısa bir süre önce baba oldu.
Reis'in omuz gezilerine kısa süre önce 7 aylık yavrusu Pera da eşlik etmeye başlarken baba-kız kediler birlikte çıktıkları şehir turlarıyla ilgi çekiyor.
BABA KIZ İSTANBUL'DA
Yavru kedi Pera önce kısa yürüyüşlere katıldı ardından babasının izinden giderek kalabalık ve sosyal hayatın tadına baktı. Sakin yapısıyla bilinen Reis, saatlerce omuzda durabilirken daha meraklı bir karaktere sahip olan Pera zaman zaman kucakta veya yerde dolaşmayı tercih ediyor. Hakan Emrah sevimli kedileriyle beraber İstanbul'un simge noktalarında yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.
Kedisinin kendisini en güvende hissettiği yerin omzu olduğuna değinen Emrah, "En sevdiği şey uyumak, yemek yemek ve omzumda olmak. Yatarken de yanımda, uyanırken de yanımda. Çok sakin bir kedi. Dört duvar arasında kalmasını istemiyorum. Biz, nasıl havayı teneffüs ediyorsak o da etsin istiyorum. Yağmurlu ya da soğuk havalarda bazen çıkaramıyorum. O zaman da arkamdan miyavlıyor, üzülüyor." dedi.
8 KİLO KEDİ TAŞIYOR
Biri 5, diğeri yaklaşık 3 kilo olan kedileri omuzda gezdirmenin bazen yorucu olduğunu dile getiren Emrah "Pera biraz daha hareketli. Bazen yaramazlık yapıyor, o yoruyor. Dişi olduğu için daha çok öz güven istiyor olabilir veya sevdiği insanın yanından ayrılmak istemiyor. Bazen omuzda, bazen kucakta, bazen yerde geziyor. Reis ise genelde omuzda duruyor." diye konuştu. Kedileriyle seyah etmenin mutluluğundan bahseden Emrah, herkesin hayvanlarla ilgilenmesi gerektiğini söyledi.