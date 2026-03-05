8 paket sigaraya bedel. İçinde yüksek nikotin var, kanseri tetikliyor

Bağımlılık potansiyeli oldukça yüksek olan Maraş otu'nun sigara gibi sağlığa zararlı etkileri var. Bu nedenle ciddi sağlık sorunlarını tetikleyebilir. Uzmanlara göre bu otu sigaradan ayıran en büyük özelliği ise dudak kanseri, dil kanseri gibi sorunlara neden olmasıdır.

8 PAKET İÇMİŞ KADAR ZARARLI ETKİSİ VAR

"Maraş otu" ya da "deli tütünü" olarak bilinen ürünün genellikle kavak ağacının külü ile hazırlanıyor.Bu nedenle içinde yüksek nikotin barındırıyor. Kullanan kişilerde günde sekiz paket sigara içmiş kadar zararlı etki bırakıyor.

Bitkinin iskelet sistemi üzerindeki etkilerine de dikkat çekilirken, özellikle bel ve omurga bölgesinde omurlar arasındaki disk yapılarda hasara yol açabileceği belirtildi. Bu durumun ise şiddetli bel ağrıları, eklem problemleri ile diz ve dirsek rahatsızlıklarına neden olabileceği de uzmanlar tarafından vurgulanıyor.

MARAŞ OTU NEDİR?

Sağlığa zararlarıyla bilinen sigaranın bir alternatifi olarak kullanılan Maraş otu, dumansız bir tütündür. Pek çok kişi sigarayı bırakmak ya da diş ağrısını dindirmek için Maraş otu kullansa da bir süre sonra bu ot bağımlı hale getirebiliyor. Maraş otu sigara kağıdı arasına sarılmak ya da küçük bir miktar dudak ve diş eti arasına konularak kullanılıyor ve kullanımı bittikten sonra tükürülerek dışarıya atılıyor.