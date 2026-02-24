8 yıllık araştırma sonuçlandı. İşte demans riskini yüzde 40 azaltan aktivite
24.02.2026 10:47
İHA
Yeni bir araştırma, okuma, yazma ve özellikle yeni bir yabancı dil öğrenme gibi zihinsel olarak uyarıcı aktivitelerin demans riskini azaltabileceğini ortaya koydu
Neurology dergisinde yayımlanan analiz; okuma, yazma ve yeni bir dil öğrenme gibi zihinsel olarak uyarıcı etkenlerin demans riskini yaklaşık yüzde 38-40 oranında azaltabileceğini gözler önüne serdi.
Chicago'daki Rush Üniversitesi Tıp Merkezi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmada, başlangıçta demans tanısı bulunmayan ve ortalama yaşı 80 olan bin 939 kişi sekiz yıl boyunca takip edildi.
Yaşam boyu bilişsel olarak daha aktif olan bireylerde Alzheimer hastalığının hem daha düşük oranda görüldüğü hem de daha ileri yaşta ortaya çıktığı belirlendi.
Bilişsel zenginleşme düzeyi en yüksek grupta Alzheimer görülme oranı yüzde 21 olurken, en düşük grupta bu oran yüzde 34 olarak saptandı. Ayrıca zihinsel olarak daha aktif bireylerde hastalık başlangıcının ortalama 5 yıl geciktiği bildirildi.
Daha önce yapılan çalışmalar, dil öğrenmenin beyindeki gri madde hacminin artmasına yardımcı olabileceğini de ortaya koyuyor. Gri madde; öğrenme, hareket, duygular ve hafıza ile ilişkili beyin dokusu olarak tanımlanıyor.
Bilim insanları, iki dil bilmenin belirli beyin bölgelerinin boyutunu artırdığını da ifade ediyor. Bulgular, yeni bir dil öğrenmenin, diğer bilişsel açıdan zorlu görevlerdekine benzer şekilde beyin yapılarında karmaşık değişiklikler yarattığını gösteriyor.