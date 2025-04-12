80 yaşında resim yaparak hayata sarılıyor: "İnsanın duyguları değişiyor"
Almanya'da yıllarca yaşadıktan sonra Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine dönen Hanife Uysal (80), hayata resim yaparak tutunuyor. Daha önce Almanya'da resim sergileri açan Uysal, "Ömrüm olduğu müddetçe resimlerimi yapacağım. Resim yapmak gerçekten insanı çok rahatlatıyor" dedi.
Almanya'nın Köln kentinde yıllarca modacılık yapan Hanife Uysal, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle, mesleğini bırakıp, kendisini resim yapmaya adadı. 3 çocuk ve 10 torun sahibi olan Uysal, 10 yıl önce döndüğü memleketi Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde de resim yapmayı sürdürdü.