80 yaşında resim yaparak hayata sarılıyor: "İnsanın duyguları değişiyor"

ALMANYA'DA 3 SERGİ

Almanya'da 3 sergi açtığını söyleyen Hanife Uysal, "Bu sene yine açmayı düşünüyorum. Herkesin de yapmasını istiyorum. İnsanı dinlendiriyor. Buraya dönüş yaptım, birkaç ameliyat geçirdim ve geçirdiğim büyük ameliyatlardı. Fakat ben bundan hiçbir zaman vazgeçmedim. Her zaman elimden fırçamı bırakmadım. Ben pek durak bilmeyen bir kişiyim. Devamlı böyle şeylerle meşgul olmayı seven bir kişiyim. 80 yaşındayım, 'Beni ayakta tutan resimler' diyorum. 'Benim mücadelem' diyorum. 3 çocuğum var, hepsini büyüttüm. Tek başıma okuttum, babaları 31 yıl önce vefat etti ve onları büyüttükten sonra kendime yaşamaya başladım. Resimlerimle beraber, 10 tane torunum var. Yaşıma göre kimisi yapma diyor, kimisi nasıl uğraşıyorsun diyor. Bilmiyorum yani ben seviyorum ve herkesin de sevmesini tavsiye ediyorum. Çünkü insana gerçekten terapi oluyor. Dikiş dikerken bile resimle kendimi deşarj ediyordum. Boş durmuyorum, beynimi hep çalıştırmaya zorluyorum. Herhalde bunlara da muvaffak oluyorum diyorum" diye konuştu.



