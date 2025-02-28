82 yaşındaki Antalyalı atlet pistlerin tozunu attırıyor: Hedefi Avrupa şampiyonluğu
Antalya'da yaşayan 82 yaşındaki eski milli atlet ve antrenör Çiçek Solon Şensoy, önüne koyduğu her hedefi gerçekleştirirken, yeni rotasını 8-19 Ekim tarihleri arasında Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Masterler Atletizm Şampiyonası olarak belirledi. Burada açık pistte yarışmayı hedefleyen deneyimli sporcu, azmi ve enerjisiyle gençlere örnek olmaya devam ediyor.
17 yaşında İstanbul'da voleybol ve basketbol oynayarak başladığı spor kariyerinde, yıllar içinde atletizme yönelen Çiçek Solon Şensoy, Türkiye'nin ilk kadrolu kadın atletizm antrenörlerinden biri olmayı başardı.
Türkiye ve Balkanlar'da katıldığı yarışmalarda birçok madalya kazanan sporcu, atletizm sahasını adeta ikinci evi olarak görüyor.