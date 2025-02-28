82 yaşındaki Antalyalı atlet pistlerin tozunu attırıyor: Hedefi Avrupa şampiyonluğu

''ATLETİZM BENİM İÇİN BİR YAŞAM BİÇİMİ''

"1960 yılından beri, yani 63 yıldır sporun içindeyim. Önce voleybolla başladım, sonra basketbol oynadım ama 1965'te lisanslı atletizm kariyerime başladım. O zamandan beri pistlerdeyim" diyen Şensoy, farklı disiplinlerde de başarılar elde etti.

100 ve 200 metre yarışlarının yanı sıra pentatlon branşında da Türkiye şampiyonlukları bulunan deneyimli sporcu, atletizmin hayatındaki yerini şu sözlerle ifade ediyor:

"Atletizm pistinde olmak bir bağımlılık yapıyor. Buraya geldiğimde tüm sorunlarımı unutuyorum. Hem fiziksel hem de ruhsal olarak beni rahatlatan bir alan burası. Atletizm, benim için sadece bir spor değil, bir yaşam biçimi.''