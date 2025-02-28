82 yaşındaki Antalyalı atlet pistlerin tozunu attırıyor: Hedefi Avrupa şampiyonluğu

Antalya'da yaşayan 82 yaşındaki eski milli atlet ve antrenör Çiçek Solon Şensoy, önüne koyduğu her hedefi gerçekleştirirken, yeni rotasını 8-19 Ekim tarihleri arasında Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Masterler Atletizm Şampiyonası olarak belirledi. Burada açık pistte yarışmayı hedefleyen deneyimli sporcu, azmi ve enerjisiyle gençlere örnek olmaya devam ediyor.

82 yaşındaki Antalyalı atlet pistlerin tozunu attırıyor: Hedefi Avrupa şampiyonluğu - 1

17 yaşında İstanbul'da voleybol ve basketbol oynayarak başladığı spor kariyerinde, yıllar içinde atletizme yönelen Çiçek Solon Şensoy, Türkiye'nin ilk kadrolu kadın atletizm antrenörlerinden biri olmayı başardı.

Türkiye ve Balkanlar'da katıldığı yarışmalarda birçok madalya kazanan sporcu, atletizm sahasını adeta ikinci evi olarak görüyor. 

YAŞAM HABERLERİ

82 yaşındaki Antalyalı atlet pistlerin tozunu attırıyor: Hedefi Avrupa şampiyonluğu - 2

''ATLETİZM BENİM İÇİN BİR YAŞAM BİÇİMİ''

"1960 yılından beri, yani 63 yıldır sporun içindeyim. Önce voleybolla başladım, sonra basketbol oynadım ama 1965'te lisanslı atletizm kariyerime başladım. O zamandan beri pistlerdeyim" diyen Şensoy, farklı disiplinlerde de başarılar elde etti.

100 ve 200 metre yarışlarının yanı sıra pentatlon branşında da Türkiye şampiyonlukları bulunan deneyimli sporcu, atletizmin hayatındaki yerini şu sözlerle ifade ediyor:

"Atletizm pistinde olmak bir bağımlılık yapıyor. Buraya geldiğimde tüm sorunlarımı unutuyorum. Hem fiziksel hem de ruhsal olarak beni rahatlatan bir alan burası. Atletizm, benim için sadece bir spor değil, bir yaşam biçimi.''

82 yaşındaki Antalyalı atlet pistlerin tozunu attırıyor: Hedefi Avrupa şampiyonluğu - 3

Şensoy, 80 yaş üstü kategoride Türkiye'de aktif olarak yarışan iki kadından biri olmanın gururunu taşıyor. Geçmişte birçok Türkiye ve Balkan şampiyonluğu bulunan Şensoy, 80 yaşında Polonya'daki Dünya Salon Şampiyonası'nda finalde koşarak uluslararası başarısını bir kez daha kanıtladı.

Geçtiğimiz yıl Avrupa Şampiyonası'nda yüksek atlamada dördüncü olan sporcu, bu yıl ise Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda 100 ve 200 metre yarışlarında açık pistte kürsüye çıkmayı planlıyor.

82 yaşındaki Antalyalı atlet pistlerin tozunu attırıyor: Hedefi Avrupa şampiyonluğu - 4

''HAYALLER BİTERSE HAYAT DA BİTER''

Şensoy, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Hayaller biterse hayat da biter. 17 yaşımda Roma Olimpiyatları yapılmıştı. Benim de olimpiyatlara katılma hayalim vardı. Bir sürü sebepten olmadı. Sonra dedim ki, 'ben bu hayalimi acaba dünya şampiyonasına katılarak gerçekleştirebilir miyim?' O da bir nevi olimpiyat gibi. Sadece atletizm oluyor. Ve iki sene önce 80 yaşımda Polonya'daki Salon Dünya Şampiyonası'na katıldım. Şimdi ki hedefim Portekiz'de yine Avrupa Şampiyonası var ama bu sefer açık pistte. Kısmet.''

82 yaşındaki Antalyalı atlet pistlerin tozunu attırıyor: Hedefi Avrupa şampiyonluğu - 5

Sadece atlet olarak değil, antrenör olarak da birçok gencin hayatına dokunan Şensoy, geçmişte çalıştırdığı sporcuların başarılarını görmekten büyük mutluluk duyuyor. Kendi yaşıtlarını da spor yapmaya teşvik eden deneyimli atlet, sporun yaşa bağlı olmadığını kanıtlayan en iyi örneklerden biri.

Yaşıtlarını da atletizm sahalarına heveslendirdiğini aktaran Şensoy, "Antrenörlüğü yaparken sadece bir şeyler öğretiyordum ama o zaman beni örnek alan öğrencilerim olmuş. Yıllar sonra bana bunu kendileri ifade etti. Biz de çocuklarımızı öyle yetiştiriyoruz dediler. Daha sonraki yıllarda yaşım ilerledikçe bu sefer yaşıtlarım bana benzer şeyler söylemeye başladı. Çünkü, farkında olmadan örnek olmaya başladım.'' ifadelerini kullandı.

82 yaşındaki Antalyalı atlet pistlerin tozunu attırıyor: Hedefi Avrupa şampiyonluğu - 6

Şensoy'a göre atletizm, sadece fiziksel dayanıklılık değil, aynı zamanda büyük bir disiplin ve fedakârlık gerektiriyor. Gençlik yıllarında arkadaşları eğlenirken kendisinin müsabakalar için erken yattığını anlatan sporcu, bu süreçte hayatını tamamen spora göre şekillendirdiğini belirtti.

Şensoy, "Spor bir fedakârlık işidir. 17-18 yaşlarımda herkes eğlenmeye giderken ben ertesi günkü yarış için dinlenirdim. Ancak bu fedakârlıkların karşılığını yıllar boyunca aldım ve almaya devam ediyorum" diye konuştu.

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