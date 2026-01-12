83. Altın Küre Ödülleri'ne damga vuran anlar. George Clooney'den Fransızca sürprizi

WAGNER MOURA

Wagner Moura, Altın Küre Ödülleri'nde dram dalında en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanarak tarihe geçti. "The Secret Agent" filminin yıldızı Moura, bu ödülü kazanan ilk Brezilyalı oldu.

RHEA SEEHORN

"Breaking Bad"in yaratıcısı Vince Gillighan imzalı "Pluribus" adlı dizide başrol oynayan Rhea Seehorn ise performansıyla dram dizisi kategorisinde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı.

İlk kez Altın Küre ödülü kazanan ünlü oyuncu, bu mesleği yapabildiği için minnettar olduğunu söyledi ve kazandığı ödülün de pastanın üzerindeki krema gibi hissettirdiğini ifade etti.

TEYANA TAYLOR

“One Battle After Another” filmindeki performansıyla adından söz ettiren Teyana Taylor, en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazandı. Böylece Taylor, ilk kez Altın Küre ödülünün sahibi oldu.

Ödül konuşmasında gözyaşlarına boğulan ünlü oyuncu, iki çocuğunun otelde olduğunu “Bebeklerim... Bebeklerim yukarıda izliyor” diye ifade etti.