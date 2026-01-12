83. Altın Küre Ödülleri'ne damga vuran anlar. George Clooney'den Fransızca sürprizi
12.01.2026 09:29
NTV - Haber Merkezi
83'üncü Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. Törende bazı isimler tarihe geçerken, Fransa vatandaşlığı alan George Clooney'nin sürprizi geceye damga vurdu.
Sinema ve televizyon dünyasının beklediği ödül töreni Altın Küre (Golden Globe), dün akşam Beverly Hills'teki Beverly Hilton'da düzenlendi. 83'üncü Altın Küre Ödülleri'nin sunuculuğunu Nikki Glaser üstlendi.
2026 Altın Küre'de dokuz dalda aday gösterilen “One Battle After Another” filmi gedece dört ödül kazandı. Dizi dalında da dört ödül kazanan “Adolescence” öne çıktı. İşte Altın Küre gecesine damga vuran anlar…
ROB REINER'I UNUTMADI
83'üncü Altın Küre Ödülleri'nde sunuculuk yapan Nikki Glaser, kısa bir süre önce cinayete kurban giden usta yönetmen Rob Reiner'ı unutmadı.
Rob Reiner'ın 1984 yapımı "This Is Spinal Tap" filmine atıfta bulunan Glaser, törenin son anlarında "Spinal Tap" yazan siyah bir şapkayla sahneye çıktı.
GEORGE CLOONEY FRANSIZCA KONUŞTU
Hollywood'un yıldız isimlerinden George Clooney, 83'üncü Altın Küre Ödülleri'nde eşi Amal Clooney ile boy gösterdi.
Kısa bir süre önce Fransa vatandaşlığı alan ünlü isim, Donald Trump'ın Fransa vatandaşlığını kutlamasının ardından Altın Küre'de Fransızca konuştu.
Dram dalında en iyi film ödülünü açıklamak üzere sahneye çıkan Clooney, konuşmasına Fransızca başladı ve "İyi akşamlar, dostlar. Burada olmak benim için bir onurdur" dedi.
TARİHE GEÇTİLER
WAGNER MOURA
Wagner Moura, Altın Küre Ödülleri'nde dram dalında en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanarak tarihe geçti. "The Secret Agent" filminin yıldızı Moura, bu ödülü kazanan ilk Brezilyalı oldu.
RHEA SEEHORN
"Breaking Bad"in yaratıcısı Vince Gillighan imzalı "Pluribus" adlı dizide başrol oynayan Rhea Seehorn ise performansıyla dram dizisi kategorisinde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı.
İlk kez Altın Küre ödülü kazanan ünlü oyuncu, bu mesleği yapabildiği için minnettar olduğunu söyledi ve kazandığı ödülün de pastanın üzerindeki krema gibi hissettirdiğini ifade etti.
TEYANA TAYLOR
“One Battle After Another” filmindeki performansıyla adından söz ettiren Teyana Taylor, en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazandı. Böylece Taylor, ilk kez Altın Küre ödülünün sahibi oldu.
Ödül konuşmasında gözyaşlarına boğulan ünlü oyuncu, iki çocuğunun otelde olduğunu “Bebeklerim... Bebeklerim yukarıda izliyor” diye ifade etti.
OWEN COOPER
"Adolescence" dizisindeki performansıyla dikkat çeken 16 yaşındaki Owen Cooper da geceye damga vuran isimlerden biri oldu. Mini dizi dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazanan Cooper, bu ödülü kazanan en genç oyuncu olarak tarihe geçti.
AMY POEHLER
Altın Küre Ödülleri'nde bu yıl ilk defa podcast kategorisi de yer aldı. Gecede ödülü evine götürmeyi başaran isim Amy Poehler oldu. Bu ödülü ilk kez alan kişi olmayı başaran Poehler, "Bu oyunda yeni olduğumu biliyorum. Bu türe büyük saygı duyuyorum" dedi.
MICHELLE WILLIAMS TÖRENE KATILMADI
Mini dizi kategorisinde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Michelle Williams ise 2026 Altın Küre Ödül Töreni'ne katılmadı.
Ünlü oyuncu adına ödülünü Melissa McCarthy ve Kathryn Hahn aldı. McCarthy, Michelle Williams'ın törene katılamadığını söylerken; Hahn, "Ben Michelle Williams'ım" diye espri yaptı.
Ünlü oyuncunun "Anna Christie" adlı tiyatro oyununun Brooklyn'deki temsilleri sebebiyle törene katılamadığı ortaya çıktı.
JESSIE BUCKLEY'DEN JULIA ROBERTS'A: HEPİMİZ İÇİN KAHRAMANSIN
Gecede en iyi kadın oyuncu dalında “Hamnet” filmindeki performansıyla ödülü kazanan Jessie Buckley; Julia Roberts, Jennifer Lawrence, Renate Reinsve, Eva Victor, Tessa Thompson gibi rakiplerini geride bıraktı.
Buckley, konuşmasında "Aman Tanrım, bu kategoride yanlarında bulunmaktan onur duyduğum inanılmaz kadınlar. Julia Roberts sen hepimiz için bir kahramansın. Jennifer, Renate, Eva, Tessa sizi her zaman her yerde izlerim" diyerek rakiplerine olan hayranlığını dile getirdi.
GLEN POWELL'IN YENİ İMAJI DİKKAT ÇEKTİ
2026 Altın Küre Ödülleri'nde "Chad Powers" dizisindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu dalında televizyon dizisi adayı olan Glen Powell da törene katıldı.
Ünlü oyuncunun saç stilini değiştirmesi ise gündem oldu. Powell'ın kırmızı halıda önü kısa, arkası uzun retro tarz bir saç modeliyle boy göstermesi hayranlarının dikkatini çekti.
CHALAMET'TEN SEVGİLİSİ KYLIE JENNER'A TEŞEKKÜR
Josh Safdie imzalı "Marty Supreme" filmindeki performansıyla ödül sezonunda dikkat çeken isimler arasına adını yazdıran Timothee Chalamet, törene Kylie Jenner ile katıldı.
83. Altın Küre'de komedi ya da müzikal dalında en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan ünlü isim, konuşmasında ailesi ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederken sevgilisi Kylie Jenner'ı da unutmadı.