83 yıllık ömrünün 70 yılını bu mesleğe adadı: ''Eğer bırakırsam hayattan koparım''

Ağaryılmaz'ın kendisi için ayrı bir yeri olduğunu dile getiren Gürsoy, "Osman kardeşimle dünya, siyasi ve ahiret görüşümüz hepsi bir. Osman kardeşimin rahmetli babası benim çok yakın bir dostum, ağabeyimdi. Oradan kaynaklanan bir sıcaklığımız var. Ailesi, çocukları beni öz amcadan daha üstün tutar. Ben de onları kendi çocuklarım, torunlarım gibi seviyorum. Her yere birlikte gideriz. 26 yılın nasıl geçtiğini ben de bilmiyorum. Birbirimizi hiç kırmadık, üzmedik. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz." diye konuştu.

Gürsoy, gençlerin boşa geçirdikleri zamana çok üzüldüğünü, bir insanın mutlaka zanaat öğrenmesi gerektiğini, zanaatkar insanın ekmeğini mutlaka kazanacağını kaydetti.

Osman Ağaryılmaz da mesleğe çocuk yaşta büyük bir heyecanla başladığını ve aynı heyecanla devam ettiğini söyledi.

Ayakları kendisini götürdüğü sürece mesleğini bırakmayacağını belirten Ağaryılmaz, "Mesleğimi çok seviyorum. Bu işte artık gençler kalmadı. Bizlerden sonra bu işi yapacak yok gibi, çok üzücü. Zanaatkar yetişmiyor, zanaatlar ölüyor. El birliğiyle bu işi mutlaka yaşatmamız lazım çünkü üretim meselesi çok önemli." dedi.