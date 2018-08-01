9 gün olan bayram tatili için ünlülerden ilham alabileceğiniz tatil rotaları (2018 yazına damga vuran tatil fotoğrafları)
Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkartıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanlar, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılacak. İşte tatil planı yapmadan önce ünlerden ilham alabileceğiniz ve geçen yaza damga vuran tatil rotaları...
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1Hande Doğandemir / Muğla
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2Dilan Çiçek Deniz / ABD-Las Vegas
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3Aybüke Pusat / Norveç
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4Damla Can (İzmir-Çeşme)
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5Özge Gürel / Phi Phi Adaları
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6Gökçe Bahadır / Londra
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7Pelin Akil / Mikonos-Yunanistan
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8Elvin Levinler / Portekiz
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9Hande Erçel / Budva
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10Hande Soral / Rodos
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11Avatar Atakan / Miami
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12Tuvana Türkay / Portekiz
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13Aslı Enver / Yunanistan
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14Yağmur Tanrısevsin / Singapur
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15Yıldıray Şahinler / Kaş
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16Eda Taşpınar / Yunanistan-Mikonos
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17Fahriye Evcen Özçivit
Yunanistan
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18Defne Samyeli
Alaçatı
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19Nesrin Cavadzade
İtalya
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20Birce Akalay
Bozburun
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21Emina Jahovic / Fethiye
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22Şeyma Subaşı / Yunanistan-Mikonos
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23Eliz Sakuçoğlu / Hawaii
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24Pelin Akil Altan ve Anıl Altan
Antalya / Belek
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25Seda Bakan / İspanya-Berselona
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26Nesrin Cevadzade / Yunanistan
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27Gizem Karaca Ekmekçi / Göcek
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28Meryem Uzerli / Hırvatistan-Dubrovnik
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29İrem Derici / Fethiye
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30Melisa Aslı Pamuk / Hollanda
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31Ceren Moray / Bodrum
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32Gözde Çığacı / Kaş
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33Seda Güven / Antalya
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34Burcu Binici / Bozburun, Marmaris
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35Hatice Şendil Sağyaşar / Cannes
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36Gupse Özal / Çanakkale
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37Seda Bakan / Brooklyn, ABD
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38Aslı Enver / Çanakkale
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39Yağmur Tanrısevsin / Endonezya
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40Pınar Deniz / Menton, France
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41Aslıhan Gürbüz / Ege Denizi
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42Cansu Dere / New York
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43Kıvılcım Ural / Türkiye-Kapadokya
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44Esra Sönmezer / Bodrum
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45Kenan Doğulu- Beren Saat / Amerika
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46Barış Kıralioğlu / Fransız Rivierası
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47Nagihan Karadere / Alacatı
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48Şeyma Subaşı Ilıcalı / İspanya
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49Gülenay Kalkan / Muğla
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50Murat Boz (İzmir-Çeşme)
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51Aybüke Pusat / Norveç
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52Esra Bilgiç Töre / Mikonos
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53Müjde Uzman / Tekirdağ
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54Çağlar Ertuğrul
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55Olimpos
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56Lidya Özdemiroğlu / Kaş
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57Serenay Sarıkaya
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58Lidya Özdemiroğlu
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59Birce Akalay / Washington
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60Hira Koyuncuoğlu
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61Ajda Pekkan
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62Nur Fettahoğlu
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63Türkü Turan
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64Rıza Kocaoğlu
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65Amine Gülşe
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66Ozan Güven / Amasya
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67Yasmin Erbil
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68İrem Sak
Bandırma
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69Seda Güven
Çamlıhemşin Fırtına Deresi
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70Yıldıray Sahinler
Rodos AdasıÖ
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71Aybüke Pusat
Yunanistan
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72Müjde Uzman
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73Yavuz Seçkin
Alaçatı
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74Fahriye Evcen Özçivit
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75Ceylan Capa
Alaçatı
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76Yağmur Ünal
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77Tansu Sıla Çakır
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78Hira Koyuncuoğlu
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79Hazal Filiz Küçükköse
Bozcaada
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80Ceyda Düvenci
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81Özgür Ozan
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82Türkan Şoray - Yağmur Ünal
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83Hande Doğandemir
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84Meryem Uzerli
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85Gözde Çığacı
Kaş
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86Berna Öztürk
Akyaka
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87Esra Kılıç
Kabak Koyu
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88
Hadise
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89
İrem Derici
Kıbrıs
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90Hayal Köseoğlu
Bozcaada
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91Vedat Atlı, Ozan Güven, Rıza Kocaoğlu
Bodrum
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92Aras Bulut İynemli
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93Leyla Lydia Tuğutlu/ İtalya
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94Ezgi Mola
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95Burcu Kara
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96Sinem Kobal
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97Merve Boluğur
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98Nur Fettahoğlu
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99
Ajda Pekkan
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100Neslihan Atagül Doğulu
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101Elçin Sangu
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102Bensu Soral
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103Melisa Aslı Pamuk
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104
Leyla Lydia Tuğutlu
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105Deren Talu
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106Şebnem Ferah
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107Azra Akın
Edirne
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108Ajda Pekkan
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109Özge Gürel
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110Timur Acar
Sivrice Koyu
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111Serenay Sarıkaya
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112
Nilay Cafer
Atakum
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113Tolga Sarıtaş
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114Seda Bakan Erel
Yunanistan