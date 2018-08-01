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9 gün olan bayram tatili için ünlülerden ilham alabileceğiniz tatil rotaları (2018 yazına damga vuran tatil fotoğrafları)

Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkartıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanlar, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılacak. İşte tatil planı yapmadan önce ünlerden ilham alabileceğiniz ve geçen yaza damga vuran tatil rotaları...

  • 1

    Hande Doğandemir / Muğla
  • 2

    Dilan Çiçek Deniz / ABD-Las Vegas
  • 3

    Aybüke Pusat / Norveç
  • 4

    Damla Can (İzmir-Çeşme)

  • 5

    Özge Gürel / Phi Phi Adaları
  • 6

    Gökçe Bahadır / Londra
  • 7

    Pelin Akil / Mikonos-Yunanistan

  • 8

    Elvin Levinler / Portekiz
  • 9

    Hande Erçel / Budva
  • 10

    Hande Soral / Rodos
  • 11

    Avatar Atakan / Miami
  • 12

    Tuvana Türkay / Portekiz
  • 13

    Aslı Enver / Yunanistan
  • 14

    Yağmur Tanrısevsin / Singapur

  • 15

    Yıldıray Şahinler / Kaş
  • 16

    Eda Taşpınar / Yunanistan-Mikonos
  • 17

    Fahriye Evcen Özçivit
    Yunanistan
  • 18

    Defne Samyeli
    Alaçatı

  • 19

    Nesrin Cavadzade
    İtalya
  • 20

    Birce Akalay
    Bozburun
  • 21

    Emina Jahovic / Fethiye
  • 22

    Şeyma Subaşı / Yunanistan-Mikonos
  • 23

    Eliz Sakuçoğlu / Hawaii
  • 24

    Pelin Akil Altan ve Anıl Altan
    Antalya / Belek
  • 25

    Seda Bakan / İspanya-Berselona
  • 26

    Nesrin Cevadzade / Yunanistan
  • 27

    Gizem Karaca Ekmekçi / Göcek
  • 28

    Meryem Uzerli / Hırvatistan-Dubrovnik
  • 29

    İrem Derici / Fethiye
  • 30

    Melisa Aslı Pamuk / Hollanda
  • 31

    Ceren Moray / Bodrum
  • 32

    Gözde Çığacı / Kaş
  • 33

    Seda Güven / Antalya
  • 34

    Burcu Binici / Bozburun, Marmaris
  • 35

    Hatice Şendil Sağyaşar / Cannes
  • 36

    Gupse Özal / Çanakkale
  • 37

    Seda Bakan / Brooklyn, ABD
  • 38

    Aslı Enver / Çanakkale
  • 39

    Yağmur Tanrısevsin / Endonezya
  • 40

    Pınar Deniz / Menton, France
  • 41

    Aslıhan Gürbüz / Ege Denizi
  • 42

    Cansu Dere / New York
  • 43

    Kıvılcım Ural / Türkiye-Kapadokya
  • 44

    Esra Sönmezer / Bodrum
  • 45

    Kenan Doğulu- Beren Saat / Amerika
  • 46

    Barış Kıralioğlu / Fransız Rivierası
  • 47

    Nagihan Karadere / Alacatı
  • 48

    Şeyma Subaşı Ilıcalı / İspanya
  • 49

    Gülenay Kalkan / Muğla
  • 50

    Murat Boz (İzmir-Çeşme)
  • 51

    Aybüke Pusat / Norveç
  • 52

    Esra Bilgiç Töre / Mikonos
  • 53

    Müjde Uzman / Tekirdağ
  • 54

    Çağlar Ertuğrul
  • 55

    Olimpos
  • 56

    Lidya Özdemiroğlu / Kaş
  • 57

    Serenay Sarıkaya
  • 58

    Lidya Özdemiroğlu
  • 59

    Birce Akalay / Washington

  • 60

    Hira Koyuncuoğlu
  • 61

    Ajda Pekkan
  • 62

    Nur Fettahoğlu
  • 63

    Türkü Turan
  • 64

    Rıza Kocaoğlu
  • 65

    Amine Gülşe
  • 66

    Ozan Güven / Amasya
  • 67

    Yasmin Erbil
  • 68

    İrem Sak
    Bandırma
  • 69

    Seda Güven
    Çamlıhemşin Fırtına Deresi
  • 70

    Yıldıray Sahinler
    Rodos AdasıÖ
  • 71

    Aybüke Pusat
    Yunanistan
  • 72

    Müjde Uzman
  • 73

    Yavuz Seçkin
    Alaçatı
  • 74

    Fahriye Evcen Özçivit
  • 75

    Ceylan Capa
    Alaçatı
  • 76

    Yağmur Ünal
  • 77

    Tansu Sıla Çakır
  • 78

    Hira Koyuncuoğlu
  • 79

    Hazal Filiz Küçükköse
    Bozcaada
  • 80

    Ceyda Düvenci
  • 81

    Özgür Ozan
  • 82

    Türkan Şoray - Yağmur Ünal
  • 83

    Hande Doğandemir
  • 84

    Meryem Uzerli
  • 85

    Gözde Çığacı
    Kaş
  • 86

    Berna Öztürk
    Akyaka
  • 87

    Esra Kılıç
    Kabak Koyu
  • 88

    Hadise

  • 89

    İrem Derici

    Kıbrıs

  • 90

    Hayal Köseoğlu
    Bozcaada
  • 91

    Vedat Atlı, Ozan Güven, Rıza Kocaoğlu
    Bodrum
  • 92

    Aras Bulut İynemli
  • 93

    Leyla Lydia Tuğutlu/ İtalya
  • 94

    Ezgi Mola
  • 95

    Burcu Kara
  • 96

    Sinem Kobal
  • 97

    Merve Boluğur
  • 98

    Nur Fettahoğlu
  • 99

    ajda pekkan, bikinli fotoğraf, tatil

    Ajda Pekkan

  • 100

    Neslihan Atagül Doğulu
  • 101

    Elçin Sangu
  • 102

    Bensu Soral
  • 103

    Melisa Aslı Pamuk
  • 104

    Leyla Lydia Tuğutlu

  • 105

    Deren Talu
  • 106

    Şebnem Ferah
  • 107

    Azra Akın
    Edirne
  • 108

    Ajda Pekkan
  • 109

    Özge Gürel
  • 110

    Timur Acar
    Sivrice Koyu
  • 111

    Serenay Sarıkaya
  • 112

    Nilay Cafer 

    Atakum

  • 113

    Tolga Sarıtaş
  • 114

    Seda Bakan Erel
    Yunanistan
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