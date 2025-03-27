9 günlük bayram tatilinde bankalar, borsa, noterler, kargo firmaları ve sağlık kurumları açık mı, kapalı mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram tatili süresinin 9 güne uzatıldığını açıklamasıyla birlikte gözler kamu kurumlarına çevrildi. Özellikle hastane, sağlık ocağı (aile sağlığı merkezleri) bankalar, borsa, kargo firmalarının çalışma durumu merak ediliyor. İdari izin kapsamında olan yerlerler belli oldu. 2,3 ve 4 Nisan 2025 tarihlerinde memurlar idari izinli olacak. Okullarda bayram tatili zaten ara tatile denk geldiğinden öğrenciler ek olarak tatil yapamayacak. Peki Bayramda bankalar, sağlık ocakları, eczaneler, kargo firmaları ve noterler açık mı, kapalı mı? İşte, çalışma durumlarına ilişkin bilgiler…
Dini ve milli bayram günlerinde kamu kurumların tamamı kapalı olduğu için hizmet veremiyor. Normal şartlarda üç günlük bayram tatili idari izinle birlikte dokuz gün olarak yapılacak. Özellikle kamu kurumlarında işi olan vatandaşlar ise önümüzdeki hafta normal bayram tatilinin dışında banka, noter, kargo firmaları, eczane, hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinin çalışma günlerine ve saatlerine odaklandı. Peki 9 günlük bayram tatilinde nereler kapalı? İşte, idari izinli olacak yerler…