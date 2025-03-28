9 günlük bayram tatilinde bankalar, eczaneler, sağlık ocakları, noterler, kargo firmaları, borsa açık mı, kapalı mı?
9 günlük bayram tatili için geri sayım başladı. İdari izin kararı sonrası vatandaşlar ise kapalı olacak işletmeleri ve yerleri merak ediyor. Normal şartlarda resmi tatil günlerinde bankalar, borsa, sağlık ocakları (aile hekimleri) ve diğer tüm kamu kurumları kapalı oluyor. Benzer şekilde okullar ve üniversiteler faaliyetlerine ara veriyor. 2,3 ve 4 Nisan 2025 tarihlerinde memurlar idari izinli olacak. Peki Bayramda bankalar, eczaneler, sağlık ocakları, noterler, kargo firmaları, borsa açık mı, kapalı mı? İşte, açık ve kapalı olacak işletmeler…
Dini ve milli bayram günlerinde kamu kurumların tamamı kapalı olduğu için hizmet veremiyor. Normal şartlarda üç günlük bayram tatili idari izinle birlikte dokuz gün olarak yapılacak. Özellikle kamu kurumlarında işi olan vatandaşlar ise önümüzdeki hafta normal bayram tatilinin dışında banka, noter, kargo firmaları, eczane, hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinin çalışma günlerine ve saatlerine odaklandı. Peki 9 günlük bayram tatilinde nereler kapalı? İşte, idari izinli olacak yerler…