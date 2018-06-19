9. Uluslararası İstanbul Opera Festivali için geri sayım (Açılışı Nino Machaidze yapacak)

1 9. Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nin açılış konserinde opera dünyasının Angelina Jolie’si, Leyla Gencer’in öğrencisi, La Scala Yıldızı, soprano Nino Machaidze 21 Haziran'da Zorlu PSM de sanatseverlerle birlikte olacak. La Scala Akademi’de Leyla Gencer’in öğrencisi olan, dünya operaevlerinde, “Operanın Angelina Jolie”si olarak tanınan ünlü soprano Nino Machaidze’ye şef Antoni Pirolli yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosu eşlik edecek. İstanbul DOB Orkestra ve korosu ile ünlü sanatçı Nino Machaidze, sanatseverlere opera ve klasik müzik eserlerinden örneklerle muhteşem bir müzik ziyafeti sunacak. 9. ULUSLARARASI İSTANBUL OPERA FESTİVALİ BAŞLIYOR- TANITIM FİLMİ İZLE

2 21 Haziran'da Zorlu PSM‘de dünyaca ünlü primadonna ‘’Kristine Opolais’’ ‘ın Antoni Pirolli yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosu ile sahnede olacağı konser, Kristine Opolais’in Türkiye’de vereceği ilk konser olma özelliğini taşıyor. Metropolitan Opera New York, Wiener Staatsoper, Deutsche Staatsoper Berlin, Bayerische Staatsoper, Teatro alla Scala, Opernhaus Zürich ve Royal Opera House Covent Garden'da sergilenen birçok operada başrol söyleyen ve uluslararası sahnede en çok aranan sopranolardan biri olan Kristine Opolais, Daniel Barenboim, Antonio Pappano, Sir Simon Rattle, Sir Mark Elder, Daniel Harding, Andris Nelsons, Fabio Luisi, Kirill Petrenko ve Semyon Bychkov gibi efsane şeflerle çalışıyor.

3 9. Uluslararası İstanbul Opera Festivali, artık her festivalde ithaf olduğu mekanlarda sunulmasıyla gelenekselleşen Mozart’ın dünyaca ünlü başyapıtı ‘’Saraydan Kız Kaçırma’’ ile sürecek. Geçmişten günümüze klasikleşen ve görkemli prodüksiyonuyla büyük beğeni toplayan Saraydan Kız Kaçırma operası, Yekta Kara’nın rejisiyle, Şef Zdravko Lazarov yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından 28-29 Haziran’da üstüste iki gece İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin büyülü atmosferinde sahnelenecek.

4 Henning Brockhaus’un rejisini yaptığı, özellikle ayna ve projeksiyon kullanılarak uygulanan dekoru ve kostümleriyle son yılların en çok ilgi çeken prodüksiyonu olan La Traviata, festival için özel olarak İtalya’dan geliyor. Opera denildiğinde akla gelen ilk isimlerden Giuseppe Verdi’nin ölümsüz eseri La Traviata’da Violetta rolünü Avrupa’nın en önemli sahnelerinde başrol söyleyen Burcu Uyar üstlenecek.

5 3-4 Temmuz 2018’de Zorlu PSM’de sahnelenecek eserde ayrıca La Scala, Deutsche Oper in Berlin, Marinsky Theater gibi dünyanın önemli operalarında başrol oynayan tenor Georgio Oniani ve Wienstaatsoper, Opera de Paris, Covent Garden Teatro dell’ Opera di Roma gibi önemli operaevlerinde başrol söyleyen dünyanın en önemli baritonları arasında sayılan Vladimir Stayanov bulunuyor. İtalyan şef Alessandro Cedrone yönetiminde sahnelenecek eser iki gece üst üste İstanbullu seyircilerle buluşacak.