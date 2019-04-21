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9 yaşındaki kızın gözünden ünlülerin kıyafetleri

ntv.com.tr

Dokuz yaştaki Avustralyalı Riley, ünlülerin absürd kıyafetlerini yiyecek ya da evdeki eşyalarla üzerinde yeniden canlandırdı. İşte Riley’in gözünden Emma Stone, Rihanna, Kim Kardashian, Nicki Minaj gibi ünlülerin dış görünümlerinin parodisi...

  • 1

    Kim Kardashian

    Kim Kardashian
  • 2

    Emma Stone

    Emma Stone
  • 3

    Nicki Minaj

    Nicki Minaj
  • 4

    Haley Bennett

    Haley Bennett
  • 5

    Zendaya

    Zendaya
  • 6

    Gigi Hadid

    Gigi Hadid
  • 7

    Rihanna

    Rihanna
  • 8

    Joy Villa

    Joy Villa
  • 9

    Michelle Waterson

    Michelle Waterson
  • 10

    Vanessa Moe

    Vanessa Moe
  • 11

    Rihanna

    Rihanna
  • 12

    Julian Daigre

    Julian Daigre
  • 13

    Chiara Ferragni

    Chiara Ferragni
  • 14

    Stella Maxwell

    Stella Maxwell
  • 15

    Paris Bishop

    Paris Bishop
  • 16

    Ashanti

    Ashanti
  • 17

    Sabrina Carpenter

    Sabrina Carpenter
  • 18

    Alexandra Verschueren

    Alexandra Verschueren
  • 19

    Rihanna

    Rihanna
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