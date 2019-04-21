9 yaşındaki kızın gözünden ünlülerin kıyafetleri
ntv.com.tr
Dokuz yaştaki Avustralyalı Riley, ünlülerin absürd kıyafetlerini yiyecek ya da evdeki eşyalarla üzerinde yeniden canlandırdı. İşte Riley’in gözünden Emma Stone, Rihanna, Kim Kardashian, Nicki Minaj gibi ünlülerin dış görünümlerinin parodisi...
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1
Kim Kardashian
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2
Emma Stone
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3
Nicki Minaj
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4
Haley Bennett
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5
Zendaya
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6
Gigi Hadid
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7
Rihanna
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8
Joy Villa
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9
Michelle Waterson
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10
Vanessa Moe
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11
Rihanna
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12
Julian Daigre
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13
Chiara Ferragni
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14
Stella Maxwell
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15
Paris Bishop
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16
Ashanti
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17
Sabrina Carpenter
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18
Alexandra Verschueren
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19
Rihanna