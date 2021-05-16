90'lı yılların meşhur Emel-Erdal ikilisinden Erdal Çelik şimdi ne yapıyor?

Ünlü şarkıcı, o zamanları Ankara gece hayatının en görkemli yılları olarak betimliyor:

“Yeni bir nefes olarak görüyorlardı beni. İstanbul’dan Feyman’a eğlenmeye gelinirdi. Ünlü futbolcu ve sanatçıları görürlerdi. O zamanlar gece, sabah 6’ya kadardı. Ben de orada belli saatten sonra Türkçe şarkı söylemek zorundaydım. Orhan Gencebay’ın ‘Yarabbim’ şarkısı yeni çıkmıştı. O şarkı, Ankara’da sayemde meşhur oldu. Gecede 7-8 defa söylerdim. Bir gün Feyman’a Orhan Abi geldi ve şarkıyı söyleme şeklim çok hoşuna gitti. Müziğin fabrikası gibiydi Ankara.”

"EMEL BENDEN ÇOK DAHA HIRSLIYDI"

Sanatçıların kulüpler arası transfer olduğu bu dönemde Erdal Çelik’e İstanbul’daki mekanlardan teklif gelir. Çelik, İstanbul’a gelişini şöyle dile getiriyor:



“Feyman’da iyice piştikten sonra Grup Lokomotif ile birleştik. Üçüncü ayımızda hepimizi, askere aldılar. Hepimiz de aynı gün tezkere alınca bize İstanbul yolu gözüktü. Toplu halde İstanbul’a gelip önemli bir gece kulübünde çalışmaya başladık. Orkestra solistliğini seviyordum ama gönlümde tek olarak tanınmak vardı. 1985’te Güneş Gazetesi’nin düzenlediği bir ses yarışmasına katıldım. Benimle Emel (Müftüoğlu) de vardı. Orada tanıştık. Yarışma esnasında, ‘İstanbul seni yeneceğim’ hissi vardı içimde. Sonra finallerde Emel’le birinci oldum. Attila Özdemiroğlu ile de tanışınca orkestracılıktan kopma zamanım gelmişti. Emel ile Attila Özdemiroğlu katkılarıyla ilk albümümüzü çıkardık.”