91. Oscar Ödül Töreni'nin kırmızı halısında şıklık yarışı
ntv.com.tr, Reuters, AFP
Amerikan sinema endüstrisinin en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Oscar Ödülleri sahiplerini buluyor. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen 91. Akademi Ödül Töreni 30 yıldır ilk kez sunucusuz yapıldı. Roma, The Favourite (Sarayın Gözdesi), Black Panther, Bohemian Rhapsody, BlacKkKlansman (Karanlıkla Karşı Karşıya) ve Green Book'un (Yeşil Rehber) da dahil olduğu 10 filmin 'En İyi Film Ödülü' İçin yarıştığı törenin kırmızı halısına ünlüler akın etti. Emma Stone, Emilia Clarke, Charlize Theron, Amy Adams, Rami Malek, Yalitza Aparicio, Rachel Weisz, Lady Gaga, Bradley Cooper ve Billy Porter gibi sinema, müzik ve moda dünyasının ünlüleri 91. Oscar Ödül Töreni’nde birbirinden şık kıyafetleriyle de yarıştı. İşte ünlülerin kırmızı halı pozları ve kıyafetlerinin markası...
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130 yılın ardından ilk defa sunucusuz olarak düzenlenen 91. Akademi Ödülleri Töreni'nde Oscar Ödülleri sahiplerini buluyor.
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2Tören başlangıcında efsanevi müzik grubu Queen'in üyelerinden gitarist Brian May ve davulcu Roger Taylor, American Idol yıldızı Adam Lambert ile birlikte konuklara özel bir performans sergiledi.
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3Lambert Quenn'in 1991 yılında hayatını kaybeden unutulmaz solisti Freddie Mercury'nin yerini alarak, ünlü Rock'n Roll grubunun "We Will Rock You" ve "We Are The Champions" isimli parçalarını seslendirdi.
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4Tören öncesinde, Emma Stone, Emilia Clarke, Charlize Theron, Amy Adams, Rami Malek, Yalitza Aparicio, Rachel Weisz ve Billy Porter gibi sinema, müzik ve moda dünyasının ünlü yıldızları Los Angeles’taki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen 91. Oscar Ödül Töreni’nin kırmızı halısında şıklıklarıyla boy gösterdi.
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KIRMIZI HALIDAN KARELERBradley Cooper ve Irina Shayk
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Emma Stone
Elbise: Louis Vuitton
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Jennifer Lopez
Elbise: Tom Ford
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Lady Gaga
Elbise: Alexander McQueen
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Brie Larson
Elbise: Celine
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10Lucy Boynton ve Rami Malek
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Sarah Paulson
Elbise: Brandon Maxwell
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12Olivia Colman ve Ed Sinclair
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Emilia Clarke
Elbise: Balmain
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Rachel Weisz
Elbise: Givenchy
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Kacey Musgraves
Elbise: Giambattista Valli
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16Rami Malek
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Charlize Theron
Elbise: Dior Haute Couture
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18Billy Porter
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Helen Mirren
Elbise: Schiaparelli
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20Mahershala Ali
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21Bradley Cooper, Irina Shayk ve Gloria Campano
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22Serena Williams
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Regina King
Elbise: Oscar de la Renta
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24Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez
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Yalitza Aparicio
Elbise: Rodarte
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26Olivia Coleman
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Ashley Graham
Elbise: Zac Posen
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28Lady Gaga
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Amy Poehler
Elbise: Alberta Ferretti
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30Chris Evans
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Emilia Clarke
Elbise: Balmain
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Amy Adams
Elbise: Versace
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Jason Momoa ve Lisa Bonet
Lisa Bonet'in elbisesi: Karl Lagerfeld
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34Willem Dafoe ve Giada Colagrande
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35Maria Menounos
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36Sam Rockwell ve Leslie Bib
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37Allison Janney
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38Shangela
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Laura Marano
Elbise: Hearts
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40Nicholas Britell veCaitlin Sullivan
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41Billy Porter, Elaine Welteroth, Ashley Graham ve Maria Menounos
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42Spike Lee
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43Emilia Clarke
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44Yalitza Aparicio ve Marina de Tavira
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45Laura Harrier
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46Melissa McCarthy
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47Marie Kondo
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48James McAvoy
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Glenn Close
Elbise: Carolina Herrera
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50Linda Cardellini
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Jennifer Hudson
Elbise: Elie Saab
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52Richard E. Grant ve kızı Olivia Grant
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Angela Bassett
Elbise: Reem Acra
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54Tina Fey
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55Marina de Tavira
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56Caleb Deschanel, Mary Jo Deschanel, Zooey Deschanel ve Emily Deschanel
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57Lady Gaga
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58Rami Malek
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59Emma Stone
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60Lady Gaga
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61Kacey Musgraves
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62Bradley Cooper ve Irina Shayk
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63Charlize Theron
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64
Laura Dern
Elbise: Rodarte