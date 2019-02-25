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91. Oscar Ödül Töreni'nin kırmızı halısında şıklık yarışı

ntv.com.tr, Reuters, AFP

Amerikan sinema endüstrisinin en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Oscar Ödülleri sahiplerini buluyor. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen 91. Akademi Ödül Töreni 30 yıldır ilk kez sunucusuz yapıldı. Roma, The Favourite (Sarayın Gözdesi), Black Panther, Bohemian Rhapsody, BlacKkKlansman (Karanlıkla Karşı Karşıya) ve Green Book'un (Yeşil Rehber) da dahil olduğu 10 filmin 'En İyi Film Ödülü' İçin yarıştığı törenin kırmızı halısına ünlüler akın etti. Emma Stone, Emilia Clarke, Charlize Theron, Amy Adams, Rami Malek, Yalitza Aparicio, Rachel Weisz, Lady Gaga, Bradley Cooper ve Billy Porter gibi sinema, müzik ve moda dünyasının ünlüleri 91. Oscar Ödül Töreni’nde birbirinden şık kıyafetleriyle de yarıştı. İşte ünlülerin kırmızı halı pozları ve kıyafetlerinin markası...

  • 1

    30 yılın ardından ilk defa sunucusuz olarak düzenlenen 91. Akademi Ödülleri Töreni'nde Oscar Ödülleri sahiplerini buluyor.
  • 2

    Tören başlangıcında efsanevi müzik grubu Queen'in üyelerinden gitarist Brian May ve davulcu Roger Taylor, American Idol yıldızı Adam Lambert ile birlikte konuklara özel bir performans sergiledi.
  • 3

    Lambert Quenn'in 1991 yılında hayatını kaybeden unutulmaz solisti Freddie Mercury'nin yerini alarak, ünlü Rock'n Roll grubunun "We Will Rock You" ve "We Are The Champions" isimli parçalarını seslendirdi.
  • 4

    Tören öncesinde, Emma Stone, Emilia Clarke, Charlize Theron, Amy Adams, Rami Malek, Yalitza Aparicio, Rachel Weisz ve Billy Porter gibi sinema, müzik ve moda dünyasının ünlü yıldızları Los Angeles’taki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen 91. Oscar Ödül Töreni’nin kırmızı halısında şıklıklarıyla boy gösterdi.
  • 5

    KIRMIZI HALIDAN KARELER

    oscar 2019 kırmızı halı
    Bradley Cooper ve Irina Shayk
  • 6

    Emma Stone

    Elbise: Louis Vuitton

  • 7

    Jennifer Lopez

    Elbise: Tom Ford

  • 8

    Lady Gaga

    Elbise: Alexander McQueen

  • 9

    Brie Larson

    Elbise: Celine

  • 10

    Lucy Boynton ve Rami Malek
  • 11

    Sarah Paulson

    Elbise: Brandon Maxwell

  • 12

    Olivia Colman ve Ed Sinclair
  • 13

    Emilia Clarke

    Elbise: Balmain

  • 14

    Rachel Weisz

    Elbise: Givenchy

  • 15

    Kacey Musgraves

    Elbise: Giambattista Valli

  • 16

    Rami Malek
  • 17

    Charlize Theron

    Elbise: Dior Haute Couture

  • 18

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    Billy Porter
  • 19

    Helen Mirren

    Elbise: Schiaparelli

  • 20

    Mahershala Ali
  • 21

    Bradley Cooper, Irina Shayk ve Gloria Campano
  • 22

    Serena Williams
  • 23

    Regina King

    Elbise: Oscar de la Renta

  • 24

    Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez
  • 25

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    Yalitza Aparicio

    Elbise: Rodarte

  • 26

    Olivia Coleman
  • 27

    Oscar 2019, 91. Akademi Ödülleri, Oscar, Oscar Ödül Töreni, Sinema, Film, Hollywood

    Ashley Graham

    Elbise: Zac Posen

  • 28

    Lady Gaga
  • 29

    Amy Poehler

    Elbise: Alberta Ferretti

  • 30

    Chris Evans
  • 31

    Oscar 2019, 91. Akademi Ödülleri, Oscar, Oscar Ödül Töreni, Sinema, Film, Hollywood

    Emilia Clarke

    Elbise: Balmain

  • 32

    Amy Adams

    Elbise: Versace

  • 33

    Jason Momoa ve Lisa Bonet

    Lisa Bonet'in elbisesi: Karl Lagerfeld

  • 34

    Oscar 2019, 91. Akademi Ödülleri, Oscar, Oscar Ödül Töreni, Sinema, Film, Hollywood
    Willem Dafoe ve Giada Colagrande
  • 35

    Oscar 2019, 91. Akademi Ödülleri, Oscar, Oscar Ödül Töreni, Sinema, Film, Hollywood
    Maria Menounos
  • 36

    Sam Rockwell ve Leslie Bib
  • 37

    Allison Janney
  • 38

    Oscar 2019, 91. Akademi Ödülleri, Oscar, Oscar Ödül Töreni, Sinema, Film, Hollywood
    Shangela
  • 39

    Laura Marano

    Elbise: Hearts

  • 40

    Nicholas Britell veCaitlin Sullivan
  • 41

    Billy Porter, Elaine Welteroth, Ashley Graham ve Maria Menounos
  • 42

    Spike Lee
  • 43

    Emilia Clarke
  • 44

    Yalitza Aparicio ve Marina de Tavira
  • 45

    Laura Harrier
  • 46

    Melissa McCarthy
  • 47

    Marie Kondo
  • 48

    James McAvoy
  • 49

    Glenn Close

    Elbise: Carolina Herrera

  • 50

    Linda Cardellini
  • 51

    Jennifer Hudson

    Elbise: Elie Saab

  • 52

    Richard E. Grant ve kızı Olivia Grant
  • 53

    Angela Bassett

    Elbise: Reem Acra

  • 54

    Tina Fey
  • 55

    Marina de Tavira
  • 56

    Caleb Deschanel, Mary Jo Deschanel, Zooey Deschanel ve Emily Deschanel
  • 57

    Lady Gaga
  • 58

    Rami Malek
  • 59

    Emma Stone
  • 60

    Lady Gaga
  • 61

    Kacey Musgraves
  • 62

    Bradley Cooper ve Irina Shayk
  • 63

    Charlize Theron
  • 64

    Laura Dern

    Elbise: Rodarte

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