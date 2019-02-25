91. Oscar Ödülleri (Oscar 2019) kırmızı halısında elbise-smokin (Billy Porter'ın Cindrella smokini)
ntv.com.tr
ABD'li performans sanatçısı, pop şarkıcısı ve oyuncu Billy Porter, 91. Oscar Ödülleri (Oscar 2019) kırmızı halısına smokin ve Cindrella elbisesi karışımı kıyafetiyle damga vurdu. Porter, "sert Hollywood kıyafet kurallarına meydan okuma" olarak nitelenen kıyafetinden dolayı, "Bana Cinder-fella (Erkek Cindrella) deyin" ifadesini kullandı.
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191. Oscar Ödül Töreni (Oscar 2019) kırmızı halısının en dikkat çeken ismi performans sanatçısı, pop şarkıcısı ve oyuncu Billy Porter oldu.
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49 yaşındaki ABD’li sanatçı, geceye Christian Siriano imzalı bir kıyafetle katıldı.
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Porter’ın smokinle Sindrella elbisesinin birleşimi şeklindeki kıyafeti, bazı moda editörleri tarafından “erkeklik ve kadınlık üzerine bir oyun” olarak tanımlanarak, sert Hollywood kıyafet kurallarına meydan okuma, sınırları zorlama olarak nitelendirildi.
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Porter, Oscar kırmızı halısındaki kıyafeti hakkında konuşurken, “Kadın kıyafeti giyen bir eşcinsel değilim, elbise giyen bir erkeğim” dedi.
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14 Ocak 2017’de Adam Smith ile evlenen Porter, kırmızı halıda eşiyle birlikte de poz verdi.
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Porter, “İnsanların, başka insanların özgünlüğünü ve doğrularını anlamak ya da onlara katılmak zorunda olmadıklarını ama saygı göstermeleri gerektiğini anlamalarını istedim” ifadesini kullandı.
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Porter, Oscar töreni öncesi kıyafetiyle çekilen fotoğrafını Instagram’da paylaşarak, “Bana Cinder-fella (Erkek Cindrella) deyin” şeklinde mesaj yazdı.
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Sıradışı kostüm seçimleriyle tanınan Porter, 76. Altın Küre Ödülleri kırmızı halısında da pembe bir pelerinle boy göstermişti.
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Billy Porter, bir pop şarkıcısı olarak kariyerine başlamadan önce, Grease ve Smokey Joe's Cafe gibi Broadway prodüksiyonlarında tiyatro şarkıcısı olarak önemli bir ün kazandı. 1996 yılında First Wives' Club filmi için yaptığı Love Is On The Way adlı soundtrack çok ses getirdi.
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Tiyatro ve müzikal oyunculuğuyla pek çok ödül alan Porter, şimdilerde Pose dizisinde rol alıyor.
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11İşte sıradışı kostüm seçimleriyle tanınan Porter'ın kırmızı halı görünümlerinden örnekler...
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