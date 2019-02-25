91. Oscar Ödülleri'nin (Oscar 2019) akılda kalan anları
ntv.com.tr
91. Oscar Ödülleri (Oscar 2019) ile ilgili en çok akılda kalan anlar sahnedeki konuşmalar, gözyaşları, sevinç gösterileri, kıyafetler ve romantizm oldu. Özellikle Lady Gaga ile Bradley Cooper'ın Shallow şarkısını seslendirirken sahneledikleri romantizm ve bu yakınlaşmanın Irina Shayk'ı kıskandırdığı iddiası, gecenin en çok konuşulanlarındandı. İşte Lady Gaga'dan Olivia Colman'a, Rami Malek'ten Spike Lee'ye Oscar gecesine damga vuranlar...
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RAMI MALEK'TEN SEVİNÇ ÖPÜCÜĞÜBohemian Rhapsody filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu seçilen Rami Malek, ödül sevincini sahneye çıkmadan önce kız arkadaşı Lucy Boynton'u öperek gösterdi.
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MUTLULUKTAN HAVALARA UÇTUBlacKkKlansman filminin yönetmeni Spike Lee, En İyi Uyarlama Senaryo ödülünü aldı. America'nın ırkçı geçmişiyle ilgili konuşmasıyla dikkat çeken Lee, ödülü anons eden oyuncu Samuel L. Jackson'ın kucağına atlayarak yaptığı sevinç gösterisiyle akılda kaldı.
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EN İDDİALI KOSTÜMMelissa McCarthy ve Brian Tyree Henry, En İyi Kostüm Tasarımı ödülünü vermek üzere sahneye gecenin en iddialı kostümleriyle çıktı.
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FREDDIE MERCURY'YE SAYGI DURUŞUEfsanevi Queen grubu, yeni solisti Adam Lambert ile 91. Oscar Ödül Töreni'nin açılışını yaptı. Sahnede grubun ikonik solisti Freddie Mercury'ye saygı duruşu olarak fotoğraflarıyla yer verildi.
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UÇARAK GİRDİ
Oyuncu Keegan-Michael Key, Mary Poppins Returns filminden En iyi Film Şarkısı adayı The Place Where Lost Things Go'yu sunmak üzere Dolby Tiyatrosu'na elinde şemsiyeyle uçarak girdi.
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LADY GAGA'NIN GÖZYAŞLARI
Lady Gaga, başrolünde yer aldığı A Star Is Born filmi için bestelediği Shallow şarkısıyla bir Altın Küre ve iki Grammy ödülü kazanmasının ardından En İyi Film Şarkısı Oscar'ını kazandı. Ödül konuşması esnasında gözyaşlarını tutamayan Lady Gaga, duygusal bir konuşma yaparak rol arkadaşı ve yönetmeni Bradley Cooper'a teşekkür etti. Gaga, "Yeryüzünde bu şarkıyı benimle senden başka söyleyebilecek biri yok" dedi.
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KISKANDIRAN ROMANTİZMLady Gaga ve Bradley Cooper, Oscar gecesinde A Star Is Born filmindeki Shallow şarkısını sahnede seslendirdi. Performans esnasında birbirlerine fazla yakınlaşmalarının, Bradley Cooper'ın kız arkadaşı Irina Shayk'ta rahatsızlık yarattığı söylentileri ortaya atıldı.
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TAHMİNLER TUTMADI
Green Book (Yeşil Rehber) filminin, favoriler Roma ve Bohemian Rhapsody'ye karşı En İyi Film Oscar'ını kazanması, gecenin en büyük sürprizi oldu. Filmin yapımcıları Jim Burke, Charles B. Wessler, Brian Currie, yönetmenler Peter Farrelly ve Nick Vallelonga ödülü almak üzere sahneye birlikte çıktı.
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AĞLAYARAK TEŞEKKÜR ETTİ
İngiliz oyuncu Olivia Colman, The Favourite (Sarayın Gözdesi) filmindeki lezbiyen kraliçe rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandı. Sahnede ağlayan Colman, "Benim bir Oscar'ım var. Pek çok kişiye teşekkür etmem gerekiyor. İsimlerinizi unutursam sizi daha sonra bulup kocaman öpeceğim" dedi.
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Yönetmenler Rayka Zehtabchi ve Melissa Berton Period. End of Sentence ile En İyi Kısa Belgesel Oscar'ını kazandı. Rayka Zehtabchi, "Ağlamıyorum çünkü adet dönemimdeyim. Adet dönemiyle ilgili bir filmin Oscar kazandığına inanamıyorum" dedi.