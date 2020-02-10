92. Oscar Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı

Amerikan sinema endüstrisinin en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Oscar Ödülleri sahiplerini buluyor. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen 92. Oscar Ödülleri kırmızı halısına ünlüler akın etti. Sinema, müzik ve moda dünyasının ünlüleri 2020 Oscar Ödül Töreni’nde birbirinden şık kıyafetleriyle de yarıştı. İşte ünlülerin kırmızı halı pozları görünümleri...

Billy Porter
Giuliana Rancic
Ryan Michelle Bathe
Tamron Hall
Lily Aldridge
Kristin Cavallari
Kit Hoover
Brad Goreski
Blac Chyna
Mario Lopez
Zazie Beetz
George MacKay
Robin Roberts, Michael Strahan
Kerri Higuchi, John Cho
Waad Al-Kateab
Parasite (Parazit) filmi ekibi
Regina King
Idina Menzel
America Ferrera
Questlove
Harvey Keitel, Daphna Kastner
Chrissy Metz
Sigourney Weaver
Spike Lee
Gerard Butler
Ellery Harper, Jaya Harperi Diane Ladd, Laura Dern
Caitriona Balfe
Kaitlyn Dever
Billie Eilish
Billie Eilish
Billie Eilish
Claudia Sulewski, Finneas O'Connell
Beanie Feldstein
Nicole Kimpel, Antonio Banderas, Stella Banderas
Julia Louis-Dreyfus
Kelly Marie Tran
Janelle Monae
Todd Phillips
Olivia Colman
Pedro Almodovar
Alfie Allen
Jonathan Pryce
Mindy Kaling
James Corden,  Julia Carey
Elvira Lind, Oscar Issac
Sandra Oh
Taika Waititi
Geena Davis
Margaret Qualley
Maya Rudolph
Ted Sarandos
Penelope Cruz
Salma Hayek
Olivia Colman
Laura Dern
Noah Baumbach, Greta Gerwig
Margaret Qualley
Robert De Niro, Al Pacino
Robert De Niro, Al Pacino
Florence Pugh
Saoirse Ronan
Natalie Portman
Keanu Reeves
Joaquin Phoenix
Cynthia Erivo
Renee Zellweger
Brad Pitt
Scarlett Johansson
Tom Hanks

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