92. Oscar Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı

Amerikan sinema endüstrisinin en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Oscar Ödülleri sahiplerini buluyor. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen 92. Oscar Ödülleri kırmızı halısına ünlüler akın etti. Sinema, müzik ve moda dünyasının ünlüleri 2020 Oscar Ödül Töreni’nde birbirinden şık kıyafetleriyle de yarıştı. İşte ünlülerin kırmızı halı pozları görünümleri...
ntv.com.tr - AP 10.02.2020 - 03:34| Son Güncelleme : 10.02.2020 - 03:52
Billy Porter
Giuliana Rancic
Ryan Michelle Bathe
Tamron Hall
Lily Aldridge
Kristin Cavallari
Kit Hoover
Brad Goreski
Blac Chyna
Mario Lopez
Zazie Beetz
George MacKay
Robin Roberts, Michael Strahan
Kerri Higuchi, John Cho
Waad Al-Kateab
Parasite (Parazit) filmi ekibi
Regina King
Idina Menzel
America Ferrera
Questlove
Harvey Keitel, Daphna Kastner
Chrissy Metz
Sigourney Weaver
Spike Lee
Gerard Butler
Ellery Harper, Jaya Harperi Diane Ladd, Laura Dern
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