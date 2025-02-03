92 yaşındaki adam uzun yaşamın sırrını verdi: Haftada 2 kez yapması yetiyor

İngiltere'nin Batı Midlands bölgesinde yaşayan 92 yaşındaki Ivan Pedley, ileri yaşına rağmen bowling, judo ve yüzme gibi sporlarla ilgileniyor. 14 yaşındayken başladığı kürek sporunun bugünkü yaşam enerjisi üzerinde oldukça olumlu etkileri olduğunu belirten Pedley, haftada 2 kez oynadığı masa tenisi sayesinde de dinç kaldığını ifade ediyor.

92 yaşındaki adam uzun yaşamın sırrını verdi: Haftada 2 kez yapması yetiyor - 1

Üç torun sahibi olan Pedley, 78 yıldır masa tenisi oynadığını söyledi. Great Wyrley Masa Tenisi Kulübü'nde haftada yaklaşık 14 maç yaptığını belirten 92 yaşındaki adam, kendisinden çok daha genç rakiplerle karşılaştığını anlattı.

Başarıya ulaşmanın tamamen "teknik" olduğunu vurgulayan Pedley, düzenli masa tenisi oynamanın onu formda ve sağlıklı tuttuğunu vurguladı.

YAŞAM HABERLERİ

92 yaşındaki adam uzun yaşamın sırrını verdi: Haftada 2 kez yapması yetiyor - 2

''Sırt üstü uzanmanın kimseye faydası yok'' diyen Pedley, aynı zamanda bowling, yüzme ve judo gibi sporlarla da ilgileniyor. Kahverengi kuşak sahibi olan Pedley, karşılaştığı oyuncuların beceri seviyelerinden dolayı masa tenisinde kendisini her geçen gün daha da geliştirdiğine inanıyor.

92 yaşındaki adam uzun yaşamın sırrını verdi: Haftada 2 kez yapması yetiyor - 3

Masa tenisine salı ve cuma günlerini ayırdığını söyleyen Pedley, ''Kendime bakmayı seviyorum'' dedi.

92 yaşındaki adam uzun yaşamın sırrını verdi: Haftada 2 kez yapması yetiyor - 4

Amatör yarışmalara katıldığını ve masa tenisinde elde ettiği başarılardan dolayı sertifikalara sahip olduğunu belirten emekli adam, sporla iç içe bir yaşamın sağlıklı ve keyifli bir ömrün kapılarını aralayabileceğini söylüyor.

92 yaşındaki adam uzun yaşamın sırrını verdi: Haftada 2 kez yapması yetiyor - 5

SPOR YAPMANIN UZUN YAŞAM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Düzenli spor yapmak, kalp hastalıkları riskini önemli ölçüde azaltır. Yapılan geniş çaplı meta-analizler, fiziksel aktivite yapan bireylerin kalp krizi, felç gibi kardiyovasküler hastalıklar nedeniyle ölüm oranlarının düşük olduğunu göstermektedir. Spor; kan basıncını düşürür, kötü kolesterolü azaltır ve iyi kolesterolü artırır.

Düzenli spor yapmak, insülin duyarlılığını artırarak tip 2 diyabetin önlenmesinde ve yönetilmesinde yardımcı olur. Fiziksel aktivite, vücudun kan şekerini daha verimli şekilde kullanmasını sağlar ve buna bağlı olarak diyabetin gelişme riski düşer. 

92 yaşındaki adam uzun yaşamın sırrını verdi: Haftada 2 kez yapması yetiyor - 6

Obezite, erken ölüm riskini artıran önemli bir sağlık sorunudur. Düzenli egzersiz yapmak, kilo alımını engellemeye yardımcı olur ve mevcut kilonun sağlıklı bir seviyede tutulmasına yardımcı olur. 

Yaşlılıkla birlikte fiziksel fonksiyonel yetenekler de zamanla azalır. Kas gücü, kemik yoğunluğu ve dayanıklılık gibi faktörler yaşla birlikte gerileyebilir. Ancak, düzenli spor yaparak bu yaşa bağlı gerilemeyi engellemek mümkündür.

92 yaşındaki adam uzun yaşamın sırrını verdi: Haftada 2 kez yapması yetiyor - 7

Araştırmalar, egzersizin, DNA onarımı ve hücresel yenilenmeyi teşvik edebileceğini ve böylece yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğini göstermektedir. Genetik faktörlerin yaşam süresi üzerinde önemli bir etkisi olsa da, düzenli egzersiz, genetik yatkınlıkları bile aşarak daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürülmesine yardımcı olabilir.

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