92 yaşındaki adam uzun yaşamın sırrını verdi: Haftada 2 kez yapması yetiyor

Obezite, erken ölüm riskini artıran önemli bir sağlık sorunudur. Düzenli egzersiz yapmak, kilo alımını engellemeye yardımcı olur ve mevcut kilonun sağlıklı bir seviyede tutulmasına yardımcı olur.

Yaşlılıkla birlikte fiziksel fonksiyonel yetenekler de zamanla azalır. Kas gücü, kemik yoğunluğu ve dayanıklılık gibi faktörler yaşla birlikte gerileyebilir. Ancak, düzenli spor yaparak bu yaşa bağlı gerilemeyi engellemek mümkündür.