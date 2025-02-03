92 yaşındaki adam uzun yaşamın sırrını verdi: Haftada 2 kez yapması yetiyor
İngiltere'nin Batı Midlands bölgesinde yaşayan 92 yaşındaki Ivan Pedley, ileri yaşına rağmen bowling, judo ve yüzme gibi sporlarla ilgileniyor. 14 yaşındayken başladığı kürek sporunun bugünkü yaşam enerjisi üzerinde oldukça olumlu etkileri olduğunu belirten Pedley, haftada 2 kez oynadığı masa tenisi sayesinde de dinç kaldığını ifade ediyor.
Üç torun sahibi olan Pedley, 78 yıldır masa tenisi oynadığını söyledi. Great Wyrley Masa Tenisi Kulübü'nde haftada yaklaşık 14 maç yaptığını belirten 92 yaşındaki adam, kendisinden çok daha genç rakiplerle karşılaştığını anlattı.
Başarıya ulaşmanın tamamen "teknik" olduğunu vurgulayan Pedley, düzenli masa tenisi oynamanın onu formda ve sağlıklı tuttuğunu vurguladı.