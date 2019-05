SİBEL CAN

Yıllardır yaptığı değişik diyetler ile gündeme gelen, 3 kez zayıflama kampına giden Sibel Can, yeni dizisi için yedi haftada yaklaşık 10 kilo verdi.



Sibel Can, yeni dizisi 'Sevda'nın Bahçesi' ile yıllar sonra setlere döndü. Başrolü Emre Kınay ile paylaşan Sibel Can çekim öncesi yaşam koçu Şeyda Coşkun denetiminde diyete girmiş, yürüyüşe başlamıştı.