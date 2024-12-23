95 yaşındaki Hatice ninenin deve güreşi aşkı: Kızı ve damadı tekerlekli sandalyeyle götürüyor

Dayısının deveci olması dolayısıyla kayınvalidesinin çocukluğundan beri develerin içinde büyüdüğünü belirten damadı Yüksel Çankurt ise “Eskiden annemin dayısının develeri varmış. Annem de sürekli güreşleri takip edermiş. Deve güreşlerini çok sevdiği için annemizi güreşlere devamlı götürüyoruz yani. Yaşı ilerlediği için biz de annemizi kırmıyoruz. Bugün de dünya kupası güreşlerini izlemek istedi. Biz de onu kırmadık ve Koçarlı'dan buraya geldik. Tekerlekli sandalyesi ile develeri görsün diye getirdik annemizi. Çocukluktan deveci zaten annemiz de. Dayısının yanında develerin içinde büyümüş. Develerden kopamıyor annemiz. İlerleyen yaşı dolayısıyla da onun bu isteğini kırmadık ve buraya geldik” dedi.