95 yaşındaki Hatice ninenin deve güreşi aşkı: Kızı ve damadı tekerlekli sandalyeyle götürüyor
Dayısının deveci olması dolayısıyla çocukluğundan beri develerin içinde büyüyen 95 yaşındaki Hatice Memiş, ilerleyen yaşına rağmen develerden vazgeçmiyor. Elinden geldiğince deve güreşlerine gitmek isteyen annelerini kırmayan kızı ve damadı ise tekerlekli sandalye ile Hatice nineyi güreşlere götürüyor.
Deve güreşlerinin önemli ayağı olan dünya kupası güreşleri Aydın Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bugün gerçekleştirildi. Ilıcabaşı Ayter Arenası'nda gerçekleşen güreşlerde pehlivan develer maharetlerini sergilerken renkli görüntüler de ortaya çıktı.