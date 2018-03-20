96 yaşındaki stil ikonu Barbie bebeğe dönüştü
ntv.com.tr
Barbie, en yaşlı bebeğini üretti. 96 yaşındaki stil ikonu Iris Apfel, Barbie bebeğe dönüştürüldü.
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Bugüne kadar süper model Gigi Hadid, Harry Potter romanı J.K. Rowling, dünyaca ünlü ressam Frida Kahlo gibi ünlülerin bebeklerini üreten Barbie, son olarak stil ikonu Iris Apfel’in oyuncak bebeğini yaptı.
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96 yaşındaki Apfel, bugüne kadar Barbie bebeğe dönüşen en yaşlı isim oldu.
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Kendi Barbie bebeğinin fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Apfel, “Güzel değil mi?” notunu paylaştı.
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Apfel’in Barbie’sine, stil ikonunun hayatını anlatan ‘Accidental Icon’ adlı kitabın kapağındakiyle aynı kıyafetin giydirilmesi dikkat çekti.
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Barbie bebekleri üreten Mattel şirketinden yapılan açıklamada, “Iris Apfel özgün stili, girişimci ruhu ve özgür oluşuyla Barbie için moda alanında rol model oldu” denildi.
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Öte yandan Apfel’in Barbie bebeğinin satışa çıkmayacağı öğrenildi.
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1959 yılından bu yana oyuncak bebek üreten ve kusursuz güzelliğe sahip oyuncaklar üretmesiyle bilinen Barbie, Apfel’in bebeğine geçekteki kırışıklıkları da eklemesiyle dikkat çekti.
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8‘Kusursuz güzel’ bebekleriyle yaygın güzellik anlayışını dayatmaya katkı vermesi nedeniyle eleştirilen Barbie, bir süredir ‘gerçek’ kadınların bebeklerini üretiyor.
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Farklılıkları dikkate alan bir anlayışla yeni oyuncaklar üreten Barbie, son olarak aralarında Meksikalı ressam Frida Kahlo, dünyaca ünlü milli sörfçü Çağla Kubat’ın da bulunduğu “ilham veren kadınlar” serisi hazırlamıştı.
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Frida Kahlo oyuncağı, Meksikalı ünlü oyuncu Salma Hayek’in tepkisine neden olmuş, ünlü oyuncu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Frida Kahlo hiçbir zaman bir başkası olmaya ya da bir başkasına benzemeye çalışmadı. O eşsiz biri. Nasıl bir Barbie bebeğe dönüşebilir” ifadesini kullanmıştı.