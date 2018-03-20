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96 yaşındaki stil ikonu Barbie bebeğe dönüştü

ntv.com.tr

Barbie, en yaşlı bebeğini üretti. 96 yaşındaki stil ikonu Iris Apfel, Barbie bebeğe dönüştürüldü.

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    Bugüne kadar süper model Gigi Hadid, Harry Potter romanı J.K. Rowling, dünyaca ünlü ressam Frida Kahlo gibi ünlülerin bebeklerini üreten Barbie, son olarak stil ikonu Iris Apfel’in oyuncak bebeğini yaptı.

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    96 yaşındaki Apfel, bugüne kadar Barbie bebeğe dönüşen en yaşlı isim oldu.

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    Kendi Barbie bebeğinin fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Apfel, “Güzel değil mi?” notunu paylaştı.

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    Apfel’in Barbie’sine, stil ikonunun hayatını anlatan ‘Accidental Icon’ adlı kitabın kapağındakiyle aynı kıyafetin giydirilmesi dikkat çekti.

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    Barbie bebekleri üreten Mattel şirketinden yapılan açıklamada, “Iris Apfel özgün stili, girişimci ruhu ve özgür oluşuyla Barbie için moda alanında rol model oldu” denildi.

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    Öte yandan Apfel’in Barbie bebeğinin satışa çıkmayacağı öğrenildi.

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    1959 yılından bu yana oyuncak bebek üreten ve kusursuz güzelliğe sahip oyuncaklar üretmesiyle bilinen Barbie, Apfel’in bebeğine geçekteki kırışıklıkları da eklemesiyle dikkat çekti.

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    ‘Kusursuz güzel’ bebekleriyle yaygın güzellik anlayışını dayatmaya katkı vermesi nedeniyle eleştirilen Barbie, bir süredir ‘gerçek’ kadınların bebeklerini üretiyor.
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    Farklılıkları dikkate alan bir anlayışla yeni oyuncaklar üreten Barbie, son olarak aralarında Meksikalı ressam Frida Kahlo, dünyaca ünlü milli sörfçü Çağla Kubat’ın da bulunduğu “ilham veren kadınlar” serisi hazırlamıştı.

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    Frida Kahlo oyuncağı, Meksikalı ünlü oyuncu Salma Hayek’in tepkisine neden olmuş, ünlü oyuncu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Frida Kahlo hiçbir zaman bir başkası olmaya ya da bir başkasına benzemeye çalışmadı. O eşsiz biri. Nasıl bir Barbie bebeğe dönüşebilir” ifadesini kullanmıştı.

     

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