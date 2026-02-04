97 yaşındaki Hasan dedenin uzun ömür sırrı. Vazgeçmediği 2 kural var

Atatürk'ün Burhaniye'yi ziyareti sırasında ilkokul birinci sınıfa gittiğini anlatan Gündoğan, "Öğretmenimizle beraber Atatürk'ü karşılayan ekibin içinde yer aldık. O günü hiç unutamam. Benim çocukluğumda nüfusumuz 10 binin altında idi. Burhaniye'de çok sayıda değişime şahit odum. Allah'a şükür hafızam yerinde. Burhaniye'de herkesi tanıyorum. İlçenin tarihini yazmak isteyenlere yardımcı olmak istiyorum. Yıllarca kamyon, tır ve şehirlerarası otobüs şoförlüğü yaptım."

Öte yandan 97 yaşındaki Hasan dedenin uzun yaşam sırrı da dikkat çekiyor. Gündoğan, "Sağlığım oldukça iyi. Her işimi kendim görüyorum. Hayatta sigara içmedim ve hep doğal gıdaları tükettim" dedi.